  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOKİ kura hakkını milyonlarca TL'ye satıyorlar! Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti CHP uyuşturucu skandallarıyla çalkalanırken, parti yönetiminden akılalmaz bahane “Afrika Boynuzu”na Türk mührü! Bütün dünya Türkiye’nin bu hamlesini konuşuyor Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi ödeme tarihi yaklaşıyor 100 milyar avroluk savaş uçağı projesi çöktü! 'Türkiye'nin Kaan'ı o ülkeyi cezbetmeye başladı' diyerek duyurdular
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor
AA Giriş Tarihi:

Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

ABD'nin kuzeydoğusunda kış şartları ve soğuk hava dalgası gündelik hayatı olumsuz etkiliyor, şiddetlenmesi beklenen koşullara karşı birçok eyalette acil durum ilan edildi.

#1
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele ediliyor ve daha sert koşullara karşı hazırlık yapılıyor.

#2
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

Yoğun kar yağışı altında kalan bölgede tipi ve kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaşması, görüş mesafesinin de azalması bekleniyor.

#3
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

Pek çok kentte toplu taşıma seferleri durduruldu, seyahat yasakları ilan edildi ve binlerce uçuş iptal oldu.

#4
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

Karla kaplı New York'ta kent genelinde acil durum ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi.

#5
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

New York eyaletinin diğer bölgelerinin yanı sıra New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

#6
Foto - Soğuk ve kar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi ABD donuyor

Uzmanlar, kar ve rüzgarın uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23