Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Çin Ticaret Bakanlığı, bu süreçte iki taraf arasında ondan fazla müzakere turunun gerçekleştiğini, ancak AB’nin sürekli olarak Çin’in önerilerine kapalı kaldığını belirtti. Bakanlık ayrıca, AB’nin bu yaklaşımının sadece Çinli üreticilerin değil, aynı zamanda AB üyesi ülkelerin de çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.