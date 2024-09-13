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Teknoloji-Bilişim
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Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

2024-09-13 19:53:53
Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında elektrikli araç tartışması sürüyor. Çin'in işbirliği talebine cevap verdiler.

#1
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Avrupa Birliği ile Çin arasında süregelen elektrikli araç tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Komisyonu, Çin’in sunduğu fiyat taahhüdü çözüm önerisini reddetti. Bu durum Çin’de ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

#2
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Çin Ticaret Bakanlığı, AB’nin bu kararıyla, Çin’in çözüm çabalarını göz ardı ettiğini belirterek sert tepki gösterdi. Çinli yetkililer, AB’nin bu tutumunun hem iş birliği ruhuna hem de üye ülkelerin beklentilerine aykırı olduğunu ifade ettiler.

#3
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Tartışmanın arka planında, AB’nin Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik başlattığı anti-damping soruşturması yatıyor.

#4
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Avrupa Birliği, Çin’in elektrikli araç sektörüne verdiği devlet desteklerinin haksız rekabete yol açtığını savunuyor. Çin ise bu suçlamaları kabul etmeyerek, iş birliği için çözüm önerileri sunduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Çinli üreticiler, AB’nin taleplerini dikkate alarak esnek bir fiyat taahhüdü önerisi sunmuş, hatta teknik konularda iş birliğine açık olduklarını vurgulamışlardı. Ancak Avrupa Komisyonu, bu öneriyi değerlendirmeye gerek görmeden reddetme kararı aldı.

#6
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Çin Ticaret Bakanlığı, bu süreçte iki taraf arasında ondan fazla müzakere turunun gerçekleştiğini, ancak AB’nin sürekli olarak Çin’in önerilerine kapalı kaldığını belirtti. Bakanlık ayrıca, AB’nin bu yaklaşımının sadece Çinli üreticilerin değil, aynı zamanda AB üyesi ülkelerin de çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Çin ve AB arasında elektrikli araç savaşı!

Bu gelişmelerin ardından, Çin, AB’ye yönelik diyalog çağrısını yineledi ve ticari anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğini savundu. Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketlerin haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacaklarını da ekledi.

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