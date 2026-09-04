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ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

Haydut ABD'nin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki artışla akaryakıta tarihe bir zam geldi.

#1
Foto - ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

Benzin grubunda toplamda 3.29 lira tutarında bir zam hesabı yapılırken, eşel mobil uygulaması gereğince benzin zam ihtiyacının yüzde 25’i ÖTV’den karşılandı, kalan 2.47 liralık zam pompaya yansıdı.

#2
Foto - ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

Motorinde ise tarihi bir artışla litre başına 7.76 lira zam devreye girdi. Bu zamla birlikte motorinin litresi 90 lirayı aştı. Son zamlarla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin fiyatı 76.62 liraya çıkarken, Ankara’da ise 77.60 lira oldu. İzmir’de motorin fiyatı 90.25 liraya çıkarken İstanbul Avrupa Yakası’nda 88.86 liraya ulaştı.

#3
Foto - ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

Brent petrol, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından yüzde 2.5’e varan oranlarda yükseldi.

#4
Foto - ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

Brent petrolün varil fiyatı 95-96 dolar düzeyine çıktı. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ise “Akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV savaş kesin olarak sona erene kadar kaldırılmalı. Çiftçilerin, balıkçıların, nakliye, lojistik, toplu ulaşım sektörlerin yakıt maliyetleri doğrudan desteklenmeli” dedi.

#5
Foto - ABD petrol baronlarını ihya ediyor! Akaryakıt fiyatlarında tarihi zam devrede!

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