Çin, Tayvan gerilimi Apple'ı düşündürüyor

Buna karşın sızıntılara karşın Apple iPhone 14 üretimi için kullanılan A16 Bionic işlemcisi ile kullanıcılara 4 nm ile sürprizi de yapabilir. TSMC’nin 3 nm sürecine de hazır olduğu son gelen bilgiler arasında. Ancak bu yeni fabrikasyon sürecinin bu sene devreye girip girmeyeceği meçhul.