Çin hisselerindeki kayıp trilyon dolarları geçti! Herkes şaşkın

Analistler güven eksikliğini gidermek için neden hanelere mali destek sağlanmadığı konusunda bölünmüş durumda. Ağustos ayında yayınlanan bir araştırma notunda, Rhodium Group analistlerinden Logan Wright, Çin’in mali teşvik sağlama becerisinin fazlasıyla abartıldığını savundu. Yakın zamanda yapılan bir telefon görüşmesinde Wright, Beijing’in bütçü araçlarının “genel olarak anlaşıldığından çok daha zayıf” olduğunu söyledi. “Sorun şu ki Çin, yatırım odaklı büyüme modelinin dışında çok fazla vergi toplayamıyor” diye ekledi. Beijing, borç yükümlülüklerine boğulmuş durumda. Sağlam bir vergi kaynağı yaratma mekanizması olmadan, bir zamanlar sahip olduğu nakit bazukaya sahip değil.