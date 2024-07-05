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Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

2024-07-05 11:23:51
Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Türkiye, Çinli otomobil markalarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran'da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla "ek mali yükümlülük" olarak nitelenen yüzde 40 veya 7 bin dolar ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.

#2
Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda, Cumhurbaşkanı kararıyla değişiklik yapıldı.

#3
Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak.

#4
Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Karar 5 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

#5
Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çin menşeli otomobillerden yüzde 40 ek vergi alınması kararı alınmıştı.

#6
Foto - Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin @’ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır."

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