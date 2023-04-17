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Teknoloji-Bilişim
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Çin düşmanlığı yasak getirdi

2023-04-17 01:09:53
Çin düşmanlığı yasak getirdi

ABD'nin Montana eyalet meclisinde, TikTok'un eyalet genelinde kullanımının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

#1
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

Tasarı, 43 "hayır" oyuna karşı 54 "evet" oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte'un masasına gitti.

#2
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

Gianforte'un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak.

#3
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.

#4
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

#5
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

#6
Foto - Çin düşmanlığı yasak getirdi

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

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