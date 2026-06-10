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Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi
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Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) ülkenin üç temel ulusal güvenlik belgesini revize etmeye yönelik taslağa çok sert tepki gösterdi...

#1
Foto - Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Çin, Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) ülkenin üç temel ulusal güvenlik belgesini revize etmeye yönelik hazırladığı taslağa sert sözlerle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya’nın askeri kapasitesini genişletme girişimlerinin bölgesel güvenlik açısından ciddi endişe yarattığını vurguladı.

#2
Foto - Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

“karşı saldırı yeteneklerinin” güçlendirilmesi gerektiğini diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya’daki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) 9 Haziran’da onayladığı ve ülkenin üç temel ulusal güvenlik belgesinde revizyon öngören taslak öneriye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Lin, olağan basın toplantısında, taslak metinde Çin’in askeri gelişimine ve çevresindeki güvenlik ortamına atıflar yapıldığını, NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5’ine çıkarma planlarından bahsedildiğini ve Japonya’nın savunma harcamalarında önemli bir artışa gitmesi gerektiğinin vurgulandığını hatırlattı. Taslakta ayrıca “karşı saldırı yeteneklerinin” güçlendirilmesi çağrısında bulunulduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Lin Jian, söz konusu taslağın, Japonya’daki bazı çevrelerin “yeniden silahlanma” hevesini, savaş sonrası normları aşma çabalarını ve askeri kapasitelerini ciddi şekilde genişletme niyetlerini gözler önüne serdiğini vurguladı. Çin’in yanı sıra uluslararası toplumun da bu durumdan büyük endişe duyduğunu ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Lin, Japonya’daki bilinçli kişi ve savaş karşıtı grupların da çeşitli platformlarda endişe ve muhalefetlerini dile getirdiklerini söyledi.

#4
Foto - Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Sözcü Lin, taslağın Çin’in olağan askeri faaliyetlerini asılsız şekilde suçlayıp karaladığını ve bölgedeki tansiyonu kasıtlı olarak tırmandırdığını ifade etti. Lin’e göre bunun tek amacı, Japon halkını ve uluslararası kamuoyunu yanıltmak ve Japonya’nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırmak için bahane yaratmak. “Savunmayı güçlendirme” ve “pasif yanıt” bahaneleriyle Japonya’daki sağcı güçlerin aslında orta ve uzun menzilli saldırı silahları geliştirdiğini, güç yansıtma ve ileri konuşlanma yeteneklerini artırdığını belirten Lin, bu adımların Japonya’nın güvenlik politikasını daha saldırgan ve yayılmacı bir yöne sürüklediğini söyledi.

#5
Foto - Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Sözcü Lin, taslağın Çin’in olağan askeri faaliyetlerini asılsız şekilde suçlayıp karaladığını ve bölgedeki tansiyonu kasıtlı olarak tırmandırdığını ifade etti. Lin’e göre bunun tek amacı, Japon halkını ve uluslararası kamuoyunu yanıltmak ve Japonya’nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırmak için bahane yaratmak. “Savunmayı güçlendirme” ve “pasif yanıt” bahaneleriyle Japonya’daki sağcı güçlerin aslında orta ve uzun menzilli saldırı silahları geliştirdiğini, güç yansıtma ve ileri konuşlanma yeteneklerini artırdığını belirten Lin, bu adımların Japonya’nın güvenlik politikasını daha saldırgan ve yayılmacı bir yöne sürüklediğini söyledi. Çinli sözcü, bu çevrelerin askeri genişlemeyi ve savaş hazırlıklarını Japonya’nın kurumlarına, ekonomik ve endüstriyel sistemlerine hatta kamuoyuna kadar derinlemesine yerleştirmeye çalıştığını belirtti. Lin Jian, “Japonya Anayasası, uluslararası hukuk ve iç düzenlemelerin getirdiği kısıtlamalar adım adım aşılıyor, üstlendikleri uluslararası yükümlülüklerden vazgeçiyor ve savaş sonrası uluslararası düzeni sorguluyorlar. Bu eğilim giderek daha belirgin hale geliyor ve son derece tehlikelidir.” ifadelerini kullandı. Lin Jian, uluslararası toplumu yüksek düzeyde tetikte olmaya ve bu tehlikeli gidişata karşı önleyici tedbirler almaya çağırdı.

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