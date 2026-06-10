Çin devleti Sözcüsü Lin'den Japonya ülkesinin yaptığı planlara karşı tepki: Taslağı değerlendirdi

Sözcü Lin, taslağın Çin’in olağan askeri faaliyetlerini asılsız şekilde suçlayıp karaladığını ve bölgedeki tansiyonu kasıtlı olarak tırmandırdığını ifade etti. Lin’e göre bunun tek amacı, Japon halkını ve uluslararası kamuoyunu yanıltmak ve Japonya’nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırmak için bahane yaratmak. “Savunmayı güçlendirme” ve “pasif yanıt” bahaneleriyle Japonya’daki sağcı güçlerin aslında orta ve uzun menzilli saldırı silahları geliştirdiğini, güç yansıtma ve ileri konuşlanma yeteneklerini artırdığını belirten Lin, bu adımların Japonya’nın güvenlik politikasını daha saldırgan ve yayılmacı bir yöne sürüklediğini söyledi. Çinli sözcü, bu çevrelerin askeri genişlemeyi ve savaş hazırlıklarını Japonya’nın kurumlarına, ekonomik ve endüstriyel sistemlerine hatta kamuoyuna kadar derinlemesine yerleştirmeye çalıştığını belirtti. Lin Jian, “Japonya Anayasası, uluslararası hukuk ve iç düzenlemelerin getirdiği kısıtlamalar adım adım aşılıyor, üstlendikleri uluslararası yükümlülüklerden vazgeçiyor ve savaş sonrası uluslararası düzeni sorguluyorlar. Bu eğilim giderek daha belirgin hale geliyor ve son derece tehlikelidir.” ifadelerini kullandı. Lin Jian, uluslararası toplumu yüksek düzeyde tetikte olmaya ve bu tehlikeli gidişata karşı önleyici tedbirler almaya çağırdı.