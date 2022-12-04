Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Apple haberleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo, şirketin Çin dışı üretimine ilişkin yeni detayları paylaştı. Buna göre Apple, ana üretim için yönünü 3 ila 5 yıl içinde tamamen Tayland ve Hindistan’a çevirecek. Ek olarak şirketin Hindistan’daki Tata Group ve sözleşmeli üreticileri Pegatron veya Wistron’un üretim yüzdelerini bu süreçte daha da arttırması bekleniyor.