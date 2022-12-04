Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Özellikle son günlerde Çin’de yaşanan olaylar Apple şirketinin sabrını taşırdı. Açığı kapatmak isteyen fabrika, işçilerin tatil sezonu öncesinde üretim hattında kalmasını istedi. Ancak çalışanlar zorunlu kılınan bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler karşısında şirket geri adım atmayınca Foxconn, protestolar ile karşı karşıya kaldı. Fabrika, işçilerin tatil döneminde yoğun çalışma istiyor. Öyle ki bu durumda çalışanlar, evlerine gitmeden geceli gündüzlü fabrikada çalışmak zorunda. Hal böyle olunca Apple üretimi aksıyor. Diğer yandan da Apple’a yönelik imaj kötüleşiyor.