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Teknoloji-Bilişim
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Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

2022-12-04 19:49:05
Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Akıllı telefon üreticisi Apple Çin'deki aksaklıklar sebebiyle üretiminin en az yarısını başka bir ülkeye kalydırmayı planlıyor.

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Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Büyük bir iPhone üretimi payına sahip olan Çin'de işler kötüleşiyor. Apple, rotasını değiştiriyor. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 14 serisiyle yine rekorlara imza attı.

#3
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Ancak şirket, üretim hattının büyük bir kısmını kapsayan Çin’de birçok sorunla karşılaşıyor.

#4
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Bu durumdan rahatsız olduğunu daha önce de belirten şirket, yönünü başka ülkelere çevirmek için girişimlere başladı.

#5
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Hindistan, iPhone üretimi payının yarısına sahip olacak.

#6
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

iPhone serisiyle akıllı telefon dünyasının en önemli ismi olan Apple üretim hattının büyük bir kısmı Çin’de bulunuyor.

#7
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Özellikle Pro modellerinin üretimi burada gerçekleşiyor. Şirketin uzun vadede Çin’den çıkmak istediği biliniyordu. Detaylar belli oluyor.

#8
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Çin’de bulunan Foxconn fabrikası, iPhone üretimi söz konusu olduğunda Apple’ın kalbi olarak gösteriliyor. Ancak, Çin’de yürütülen “koronavirüse karşı sıfır tolerans” politikası nedeniyle üretim birçok kez durdu. Bu bağımlılığı azaltmak isteyen Apple, uzun vadede üretim hattının yüzde 40-45’ini Hindistan’a taşımayı planlıyor.

#9
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Özellikle son günlerde Çin’de yaşanan olaylar Apple şirketinin sabrını taşırdı. Açığı kapatmak isteyen fabrika, işçilerin tatil sezonu öncesinde üretim hattında kalmasını istedi. Ancak çalışanlar zorunlu kılınan bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler karşısında şirket geri adım atmayınca Foxconn, protestolar ile karşı karşıya kaldı. Fabrika, işçilerin tatil döneminde yoğun çalışma istiyor. Öyle ki bu durumda çalışanlar, evlerine gitmeden geceli gündüzlü fabrikada çalışmak zorunda. Hal böyle olunca Apple üretimi aksıyor. Diğer yandan da Apple’a yönelik imaj kötüleşiyor.

#10
Foto - Çin bezdirdi! Apple'ın yeni rotası belli oldu

Apple haberleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo, şirketin Çin dışı üretimine ilişkin yeni detayları paylaştı. Buna göre Apple, ana üretim için yönünü 3 ila 5 yıl içinde tamamen Tayland ve Hindistan’a çevirecek. Ek olarak şirketin Hindistan’daki Tata Group ve sözleşmeli üreticileri Pegatron veya Wistron’un üretim yüzdelerini bu süreçte daha da arttırması bekleniyor.

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