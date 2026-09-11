  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li isimden partisini yıkacak itiraf: AK Parti’ye bakın niçin oy vermiş? “Kendi cenazeme bile...” Çılgına dönen general canına susadı: “Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız” Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de var BMW'nin yeni serisi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri! Suudi Prens gece vakti Trump'a telefon açtı! 'Bunları vurun!' Sağanak ve fırtına etkili oldu: 2 kişi hayatını kaybetti Bugün başladı 11-15 Eylül fırsatları…! Elektrikli aletlere ihtiyacınız var ise Bu fırsat kaçmaz! 46 milyona satılmıştı: Bir elma yemek istedi servet buldu!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Çılgına dönen general canına susadı: "Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çılgına dönen general canına susadı: “Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız”

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden Türkiye ve Türk vatandaşlarına yönelik nefret dolu skandal tehditler savurarak ülkede yaşayan herkesin derhal bavullarını toplayıp gitmesini emretti. 18 Eylül'de büyükelçilik önünde provokatif gösteriler düzenleyeceklerini açıklayan ve kendisine karşı çıkan herkesi "Türk ajanı" ilan ederek tutuklatacağını belirten çılgın general, diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdi. Geçmişte milyarlarca dolarlık Türk projelerini iptal ettiren ve Türkiye'den akılalmaz taleplerde bulunan skandal ismin bu cüretkar çıkışı Ankara'da sert tepkiyle karşılandı.

#1
Foto - Çılgına dönen general canına susadı: "Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız"

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye karşılık nefret içerikli paylaşımları ile tepki toplayan Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Keinerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesindeki Türklerin bir an önce Uganda'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi. Keinerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto yapacaklarını ve kendilerine karşı gelen herkesi "Türk ajanı" olarak tutuklayacaklarını açıkladı.

#2
Foto - Çılgına dönen general canına susadı: "Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız"

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerginlikte İsrail'den yana tavır gösteren ve Uganda Cumhurbaşkanı olan babası Yoweri Museveni ile görüşerek Türkiye'nin ülkesindeki projelerini iptal ettireceğini söyleyen Keinerugaba, haziran ayında Türk şirketi Yapı Merkezi'nin Uganda'da kazandığı 3,2 milyar dolar değerindeki demiryolu ihalesinin iptal edilmesine neden olmuştu.

#3
Foto - Çılgına dönen general canına susadı: "Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız"

X hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Keinerugaba, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Gösteriden sorumlu kurumlar iyi bir iş çıkarmalı. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Çılgına dönen general canına susadı: "Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız"

Bir diğer paylaşımında ise, Türklerin bir an önce Uganda'dan ayrılması gerektiğini söyleyen Keinerugaba, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar."şeklinde konuştu. Keinerugaba, nisan ayında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştirmiş, yapılanlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini ayrıca Türkiye'deki en güzel kadını da kendisine eş olarak vermelerinin şart olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Len muhoozi yamyami, senin dedelerin ingiliz kemiklerini kemirirken biz medeniyet dagitiyorduk....sen tersimizi görmedin daha...bir bakmissin ugandada devrim olmus ,yamyamlar gitmis,akli basinda ugandalilar gelmis...akilli ol...
TÜM YORUMLARA GİT
Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!
Gündem

Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!

Koza TV canlı yayınında konuşan Özel, Yavaş'ın Beştepe’den randevu isteyeceğinden önceden haberi olduğunu belirterek gövde gösterisi yapmaya..
Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı
Gündem

Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan kalkış yaptığı sırada Rus İHA’sı taraf..
Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!
Siyaset

Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat ç..
Eski komutandan vesayetçi çevrelere şiirli cevap! 'Boğaziçi elitleri ve Batı uşakları Anadolu’yu sömürdü!
Sosyal Medya

Eski komutandan vesayetçi çevrelere şiirli cevap! 'Boğaziçi elitleri ve Batı uşakları Anadolu’yu sömürdü!

Sokak röportajında mikrofon uzatılan ve eski bir komutan olduğunu belirten bir vatandaş, milli iradeyi yok sayan vesayetçi zihniyete ve sözd..
İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü
Gündem

İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü

İran’ın, ABD’nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı hava üssüne düzenlediği füze ..
Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!
Gündem

Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu için kullandığı “Siyasi tutuklu değil” sözleri YENİ Parti lideri Özgür Özel’i kızdır..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23