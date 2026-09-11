Çılgına dönen general canına susadı: “Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız”

Bir diğer paylaşımında ise, Türklerin bir an önce Uganda'dan ayrılması gerektiğini söyleyen Keinerugaba, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar."şeklinde konuştu. Keinerugaba, nisan ayında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştirmiş, yapılanlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini ayrıca Türkiye'deki en güzel kadını da kendisine eş olarak vermelerinin şart olduğunu söylemişti.