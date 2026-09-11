Çılgına dönen general canına susadı: “Türkleri ajan ilan edip hapse tıkacağız”
Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden Türkiye ve Türk vatandaşlarına yönelik nefret dolu skandal tehditler savurarak ülkede yaşayan herkesin derhal bavullarını toplayıp gitmesini emretti. 18 Eylül'de büyükelçilik önünde provokatif gösteriler düzenleyeceklerini açıklayan ve kendisine karşı çıkan herkesi "Türk ajanı" ilan ederek tutuklatacağını belirten çılgın general, diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdi. Geçmişte milyarlarca dolarlık Türk projelerini iptal ettiren ve Türkiye'den akılalmaz taleplerde bulunan skandal ismin bu cüretkar çıkışı Ankara'da sert tepkiyle karşılandı.