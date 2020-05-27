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Hayat-Aktüel
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Çileğin içinden çıkanlar şoke etmişti... Gıda uzmanı gerçeği açıkladı!

2020-05-27 19:23:19
Çileğin içinden çıkanlar şoke etmişti... Gıda uzmanı gerçeği açıkladı!

Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.

#1
Foto - Çilek tüketenleri yakından ilgilendiren bir olay dün sosyal medyada gündem oldu.

Çilek tüketenleri yakından ilgilendiren bir olay dün sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Paylaşılan videolarda tuzlu su içerisine atılan çilekten böceklerin çıktığı görüldü.

Paylaşılan videolarda tuzlu su içerisine atılan çilekten böceklerin çıktığı görüldü.

#3
Foto - Çileklerin iç kısmında ve yapraklarının olduğu bölümde küçük böceklerin yer aldığı videolar birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Çileklerin iç kısmında ve yapraklarının olduğu bölümde küçük böceklerin yer aldığı videolar birçok kişi tarafından paylaşıldı.

#4
Foto - Bazı sosyal medya kullanıcıları bir daha çilek yemeyeceğini söylerken bazıları ise videoları gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bir daha çilek yemeyeceğini söylerken bazıları ise videoları gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.

#5
Foto - Yapılan bu deneyle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

Yapılan bu deneyle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

#6
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"DOĞANIN DOĞAL BİR DÖNGÜSÜ"

#7
Foto - Çilekle yapılan deneyi sosyal medyada izlediğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Nazlı şöyle konuştu:

Çilekle yapılan deneyi sosyal medyada izlediğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Nazlı şöyle konuştu:

#8
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"Hatta bunu ben de evde su ve tuzla birlikte denedim. Ama ben de aynı sonuç olmadı."

#9
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"Ancak meyve ve sebzelerde kurtçuk görülmesi normal bir durum ve görülebilir. Bu doğanın doğal bir döngüsü."

#10
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"Bazı kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakıyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bunlar belli bir dönem meyvenin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar."

#11
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"Sonra tekrar o meyveyi terk ediyorlar. Tekrardan böcek veya sinek haline dönüşüyorlar. Meyvede görülen bu durum doğal bir döngü."

#12
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"Şimdiye kadar belki de defalarca bu şekilde kurtlu meyve tükettik. Yani çiğ olarak tüketilen gıdalarda bunlar özellikle önem taşıyor. Bu durumdan fazla ürkmemek gerekiyor."

#13
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"SAĞLIK AÇISINDAN BİR RİSK YOK" - Meyvelerle görülen bu kurtçukların insanlara zarar verdiği yönünde bir bilgi olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Nazlı şunları söyledi:

#14
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"Zararlı olduğuna veya zehirlenme yaptığına dair bir bulguya rastlanmadı. Ama insanlar kurtlu meyveleri gördükleri zaman hoşlanmayabiliyorlar. Dolayısıyla meyveleri bu şekilde tüketmek istemiyorlar."

#15
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"Meyvelerden kurtçuklar çıkıyor, bunları tüketmeyeceğiz’ diye bir düşünce yanlış. ‘Eğer bir meyvede kurt yoksa o meyvede çok kimyasal vardır’ diye bir düşünce var. Ama meyvelerle birlikte alınacak kimyasalların zararı çok daha büyük. Kansere kadar giden zararlara yol açabilir."

#16
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"Meyvelerden tek tük kurtçuklar çıkabilir. Bu durumu büyütmemek lazım. Avrupa'da kurtlu meyveler daha pahalı satılıyor."

#17
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"TARIMDA HİJYEN KURALLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"- Meyveleri yetiştirirken çevre hijyenine dikkat etmek gerektiğini anlatan Prof. Dr. Nazlı şu ifadelerde bulundu:

#18
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"İyi tarım uygulamaları dediğimiz meyvelerin yetiştirilmesindeki çevre hijyeni göz ardı edilmemeli. O bölgede fazla sinek ve böcek olmamalı. O zaman kurtlanma olayları daha az olacaktır."

#19
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"Bu tür sebze ve meyveleri pişirerek yeme şansımız olmadığı için hijyen koşullarına dikkat etmeliyiz. Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız."

#20
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"İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir"

#21
Foto - TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIYOR?

TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIYOR?

#22
Foto - Evde bu testi gerçekleştirmek oldukça kolay.

Evde bu testi gerçekleştirmek oldukça kolay.

#23
Foto - Derin bir kaba bolca su ekleniyor ardından çilekler kabın içine boşaltılıyor.

Derin bir kaba bolca su ekleniyor ardından çilekler kabın içine boşaltılıyor.

#24
Foto - Bir tatlı kaşığı kadar tuzu suya ekleyerek karıştırılıyor.

Bir tatlı kaşığı kadar tuzu suya ekleyerek karıştırılıyor.

#25
Foto - Videolarda yer aldığı gibi çileğin içerisinde küçük böcekler olduğu takdirde su yüzeyine çıkıyor.

Videolarda yer aldığı gibi çileğin içerisinde küçük böcekler olduğu takdirde su yüzeyine çıkıyor.

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