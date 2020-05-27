2020-05-27 19:23:19 Çileğin içinden çıkanlar şoke etmişti... Gıda uzmanı gerçeği açıkladı!
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir" tavsiyesinde bulundu.