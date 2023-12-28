  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den ABD'ye Milli Muharip Uçak için görülmemiş talep! Eğer bu olursa kimse bizi tutamaz

Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

Emekli albay Milli roket AKYA'nın şok eden özelliğini açıkladı! Eğer hedefi vuramazsa bakın ne yapıyor... Duyan şok geçirebilir

Asansör kazalarının ardında yatan gerçek!

O ülke, gemiyi ortadan ikiye ayıran Milli Torpido AKYA'yı Türkiye'den istedi! Ankara reddetti

Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat, Kendi Düşen Ağlamaz'ın yayınlandığı TRT'de Gönül Dağı için sürpriz karar! O oyuncu katıldı...

Fatih Erbakan'dan yeni asgari ücret teklifi! Rakamı kabul etmedi, yeni teklifini duyurdu

Tamamen fos çıktı… Hiç kimse bunu beklemiyordu: Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu!

Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Yolcu uçağı nehre indi
Teknoloji-Bilişim
3
Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

2023-12-28 15:35:54
Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, "karma gerçeklik" gözlüğü Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. Apple'ın gözlüğü Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. ABD'li teknoloji devi Apple, Haziran ayında tanıttığı çığır açıcı bir gelişme olarak görülen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre Çin'deki tesislerde hızlı bir şekilde devam eden gözlüğün hedeflenen üretiminin Ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Karma gerçeklik gözlüğünün perakende satışının ise 2024 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

#1
Foto - Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

Ürünün piyasaya kesin sürüm tarihi Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmazken, gözlüğün önce ABD’de daha sonra Avrupa’da 3 bin 499 dolara (yaklaşık 103 bin lira) piyasaya sunulması bekleniyor. Apple'ın 2024'te yaklaşık 500 bin ürünün sevkiyatını yapması öngörülüyor.

#2
Foto - Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

"2024'ün en önemli ürünü" Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor. Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.

Japonlardan dünyayı yerinden oynatacak rapor! Covid'in ne için üretildiğini ispatladılar... Duyan kendini kaybediyor, herkes şok oldu
Gündem

Japonlardan dünyayı yerinden oynatacak rapor! Covid'in ne için üretildiğini ispatladılar... Duyan kendini kaybediyor, herkes şok oldu

Japon bilim insanları Kovid-19 varyantlarının insan yapımı olduğuna ilişkin kanıta ulaştıklarını paylaştı. Bilim insanları, varyantların nüf..
Mecliste garip anlar! Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketler alay konusu oldu
Siyaset

Mecliste garip anlar! Ali Mahir Başarır'ın yaptığı hareketler alay konusu oldu

Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olan 2024 bütçesinin, Meclis'teki macerası 57 gün sürdü. Meclis'te bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada ..
İmam hatip öğrencilerinden dabke dansı
Gündem

İmam hatip öğrencilerinden dabke dansı

İstanbul Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler Filistin'e destek vermek adına "Dabke" dansı yaptı. ..
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Görenler dedesinin o sözünü hatırladı...
Dünya

Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Görenler dedesinin o sözünü hatırladı...

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in torunu Nadja Berberovic sosyal medyadan yaptığı Noel paylaşımı yüzünden tepki..
Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım
Gündem

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Unutmadık, unutturmayalım!" başlıklı yazısı...
İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?
Gündem

İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Par..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23