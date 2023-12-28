Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün

"2024'ün en önemli ürünü" Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor. Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.