2023-12-28 15:35:54 Çıkış tarihi belli oldu: Apple’dan çok konuşulacak ürün
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, "karma gerçeklik" gözlüğü Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. Apple'ın gözlüğü Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. ABD'li teknoloji devi Apple, Haziran ayında tanıttığı çığır açıcı bir gelişme olarak görülen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre Çin'deki tesislerde hızlı bir şekilde devam eden gözlüğün hedeflenen üretiminin Ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Karma gerçeklik gözlüğünün perakende satışının ise 2024 Şubat'ta başlaması planlanıyor.