Çığın altında kalan operatör kurtarıldı

İhbarın yapılmasıyla beraber hızlıca hazırlanıp bölgeye geçtiklerini ifade eden İkizdere Arama Kurtarma personeli Hüseyin Yılmaz, “İlk ihbar haberi geldiğinde hemen hazırlanıp noktaya intikal ettik. Gittiğimiz nokta, Cimil vadisinde şelale dediğimiz bir bölge var. O noktada çığ düşmesi gördük. Çığ zaten gün içerisinde düşmüş. Biz onunla karşılaşmayı beklemiyorduk. Mecburen bir ekibimizi oraya bıraktık. Telefonlar çekmediğinden dolayı geri dönüş yaptık. O esnada AFAD ekipleri ile karşılaştık. AFAD ekibi de yukarıya intikal etti. Ekibimizle beraber mevcut olan çığı komple taradılar. O esnada ben de telefonun çektiği noktaya inip irtibat kurabileceğim mülki amiri, kaymakamımızla, genel sekreterimizle konuştum. O noktadan bilgiler geldi bize. Oraya dönüş yaptık. Kaza olan yerden kazazedeyi operatörler grayderin içerisine koyarak geri döndüler. Biz 5 buçuk kilometre aşağıya inip orada buluştuk. Kazazedeyi sağlık ekiplerimizle beraber aldık. Şu an kazazedenin sağlık durumu iyi. Hastaneye kaldırdık” şeklinde konuştu.