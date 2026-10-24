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Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

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Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

Yargıtay'ın verdiği kararlar göz önüne alındığında hakaret sayılan kelimeler belli oldu. Peki Yargıtay'a göre hangi kelimeler hakaret sayılıyor?

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#1
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

BU KELİMELERİ ŞAKAYLA BİLE SÖYLEMEYİN! Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.

#2
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

İŞTE YARGITAY KARARINA GÖRE HAKARET SAYILAN KELİMELER!

#3
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

PİS ALMAN

#4
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

KÖPEK ADAM

#5
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

LANET KARI

#6
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

YOBAZ

#7
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

SEN ESKORTSUN

#8
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

PİS GAVUR

#9
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

ŞARLATAN

#10
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

AYYAŞ

#11
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

HIRSIZ

#12
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

KÖR AHMET

#13
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

ÜÇKAĞITÇI

#14
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

EŞEK

#15
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

DANA

#16
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

TOPAL MEHMET

#17
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

DEYYUS

#18
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

ALKOLİK

#19
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

ATAPUT

#20
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

KUDUZ

#21
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

DECCAL

#22
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

İT

#23
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

İT OĞLU

#24
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

GODOŞ

#25
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

DALLAMA

#26
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

MAYMUN

#27
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

MASON

#28
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

NEMRUT

#29
Foto - Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!

MÜNAFIK/ derleyen: haber7

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