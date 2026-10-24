Yargıtay o sözü hakaret saydı: 3 yıl hapis cezası!
Yargıtay'ın verdiği kararlar göz önüne alındığında hakaret sayılan kelimeler belli oldu. Peki Yargıtay'a göre hangi kelimeler hakaret sayılıyor?
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Yargıtay'ın verdiği kararlar göz önüne alındığında hakaret sayılan kelimeler belli oldu. Peki Yargıtay'a göre hangi kelimeler hakaret sayılıyor?
BU KELİMELERİ ŞAKAYLA BİLE SÖYLEMEYİN! Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.
İŞTE YARGITAY KARARINA GÖRE HAKARET SAYILAN KELİMELER!
PİS ALMAN
KÖPEK ADAM
LANET KARI
YOBAZ
SEN ESKORTSUN
PİS GAVUR
ŞARLATAN
AYYAŞ
HIRSIZ
KÖR AHMET
ÜÇKAĞITÇI
EŞEK
DANA
TOPAL MEHMET
DEYYUS
ALKOLİK
ATAPUT
KUDUZ
DECCAL
İT
İT OĞLU
GODOŞ
DALLAMA
MAYMUN
MASON
NEMRUT
MÜNAFIK/ derleyen: haber7
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