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Ekonomi
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Çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje hayata geçirildi

2021-11-15 16:27:09
Çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje hayata geçirildi

Edirne'de, üreticinin hizmetine sunulan kaba yem hazırlamaya yarayan makine sayesinde yem maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

#1
Foto - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edirne Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Yem Bitkilerinin Ekilişlerinin ve Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 858 bin liraya satın alınan streçlemeli kombi rulo balya makinesi Değirmenyeni köyünde yonca ekili tarlada düzenlenen programla üreticilere tanıtıldı. Kaba yem işleme ve hazırlamayı kolaylaştıran makinenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 25'i Edirne Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edirne Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Yem Bitkilerinin Ekilişlerinin ve Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 858 bin liraya satın alınan streçlemeli kombi rulo balya makinesi Değirmenyeni köyünde yonca ekili tarlada düzenlenen programla üreticilere tanıtıldı. Kaba yem işleme ve hazırlamayı kolaylaştıran makinenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 25'i Edirne Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılandı.

#2
Foto - Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, üreticilere kazandırılan makinenin hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Kaba yemin kaliteli süt ve et üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Canalp,

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, üreticilere kazandırılan makinenin hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Kaba yemin kaliteli süt ve et üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Canalp, "Hayvancılıkta en büyük girdiyi yem maliyeti oluşturuyor. Dolayısıyla ucuz kaba yem ihtiyacını karşılayabilmek en önemli husus. Tarımda maliyetleri düşürebilmek için mekanizasyona ihtiyaç var. Bu cihaz da inşallah bunu sağlayacak. Bunun kullanımını yaygınlaştırdığımız zaman çiftçilerimiz kaba yemi çok rahat şekilde işleme imkanı bulacaklar. Cihaz otomatik olarak yemleri topluyor, rulo haline getiriyor ve kaplamasını yapıyor. Böylelikle yıl içerisinde istediğiniz zaman ruloyu kesip kullanabiliyorsunuz." dedi.

#3
Foto - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentte yem bitkilerinin ekimini artırmak amacıyla 289 üreticiye hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtıldığını dile getirdi. Bayazıt, streçlemeli kombi rulo balya makinasıyla biçimi yapılan ürünlerin hızlı ve korunaklı şekilde toplanacağını, ürün kayıplarının önüne geçileceğini ifade etti. Bayazıt, yapılan protokolle makinenin işletimini Edirne Ziraat Odasına verildiğini sözlerine ekledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kentte yem bitkilerinin ekimini artırmak amacıyla 289 üreticiye hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtıldığını dile getirdi. Bayazıt, streçlemeli kombi rulo balya makinasıyla biçimi yapılan ürünlerin hızlı ve korunaklı şekilde toplanacağını, ürün kayıplarının önüne geçileceğini ifade etti. Bayazıt, yapılan protokolle makinenin işletimini Edirne Ziraat Odasına verildiğini sözlerine ekledi.

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