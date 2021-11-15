Çiftçinin kaba yem maliyetini düşürecek proje hayata geçirildi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, üreticilere kazandırılan makinenin hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Kaba yemin kaliteli süt ve et üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Canalp, "Hayvancılıkta en büyük girdiyi yem maliyeti oluşturuyor. Dolayısıyla ucuz kaba yem ihtiyacını karşılayabilmek en önemli husus. Tarımda maliyetleri düşürebilmek için mekanizasyona ihtiyaç var. Bu cihaz da inşallah bunu sağlayacak. Bunun kullanımını yaygınlaştırdığımız zaman çiftçilerimiz kaba yemi çok rahat şekilde işleme imkanı bulacaklar. Cihaz otomatik olarak yemleri topluyor, rulo haline getiriyor ve kaplamasını yapıyor. Böylelikle yıl içerisinde istediğiniz zaman ruloyu kesip kullanabiliyorsunuz." dedi.