CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro
Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesinin ardından görevinden el çektirilen Özgür Özel, parti içindeki varlığı da sallantıya girince soluğu eczanede aldı. Siyaseten havlu atan ve gizliden gizliye yeni parti kurma derdine düşen Özel, İzmir'de beyaz önlük giyip tezgah başına geçti. Rezillikleriyle CHP'yi batıran Özel'e tepki gecikmedi: 'Sen kim siyaset kim? Kal orada, asıl işini yap!'