CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Son olarak İzmir’in Kiraz ilçesinde bir eczaneye giren ve adeta içine düştüğü skandallar yumağından kaçmak istercesine 19 yıl sonra beyaz önlük giyen Özel, tezgahın başına geçerek eski günlerini yad etti. CHP’yi tam anlamıyla tarumar eden ve parti tabanını bile isyan noktasına getiren Özel’in bu halleri, "Siyaset senin neyine Özel! Beceremediğin genel başkanlığı, geç şimdi tezgahının başına, eczacılığa kaldığın yerden devam et" yorumları ile tepkilerin odağı oldu.