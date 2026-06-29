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CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

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CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesinin ardından görevinden el çektirilen Özgür Özel, parti içindeki varlığı da sallantıya girince soluğu eczanede aldı. Siyaseten havlu atan ve gizliden gizliye yeni parti kurma derdine düşen Özel, İzmir'de beyaz önlük giyip tezgah başına geçti. Rezillikleriyle CHP'yi batıran Özel'e tepki gecikmedi: 'Sen kim siyaset kim? Kal orada, asıl işini yap!'

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Rüşvet çarkları, kara para aklama skandalları, suç örgütü ilişkileri ve otel odalarında dönen kirli pazarlıklarla tarihinin en büyük ahlak ve yönetim krizini yaşayan CHP’de, Özgür Özel dönemi yargı kararıyla resmen çöktü. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı vererek Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkan ilan etmesiyle koltuğundan ve görevinden el çektirilen Özel, parti içindeki varlığı tamamen sallantıya girince çareyi sokak sokak esnaf gezip rol kapmakta buldu. CHP'yi batırdıktan sonra şimdi de arkadan iş çevirerek yeni parti kurma arayışına giren devrik lider, İzmir'de bir eczaneye sığınarak 19 yıl sonra yeniden beyaz önlük giydi. Skandallardan kaçmak istercesine tezgahın arkasına saklanan Özel'in bu halleri, ‘Siyaset senin neyine Eczacı Özel! Hah şöyle giy önlüğünü, geç tezgahının başına, asıl işini yap’ yorumlarını beraberinde getirdi.

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Son olarak İzmir’in Kiraz ilçesinde bir eczaneye giren ve adeta içine düştüğü skandallar yumağından kaçmak istercesine 19 yıl sonra beyaz önlük giyen Özel, tezgahın başına geçerek eski günlerini yad etti. CHP’yi tam anlamıyla tarumar eden ve parti tabanını bile isyan noktasına getiren Özel’in bu halleri, "Siyaset senin neyine Özel! Beceremediğin genel başkanlığı, geç şimdi tezgahının başına, eczacılığa kaldığın yerden devam et" yorumları ile tepkilerin odağı oldu.

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Asıl mesleğinin eczacılık olduğu bilinen Özgür Özel, İzmir'in Kiraz ilçesindeki esnaf ziyaretleri sırasında 19 yılın ardından yeniden önlük giyerek tezgah başına geçti. Özel, "2007'den bu yana önlük giymemiştim" dedi.

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

CHP'de iç karışıklık devam ediyor. 'Mutlak butlan' kararı sonrası mitingleri otobüs üzerinde gerçekleştiremeyen Özgür Özel, pazar ve esnaf ziyaretleri yapıyor.

#5
Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

2007'DE ECZACILIK MESLEĞİNİ BIRAKTI Eczacılık kökenli olduğu bilinen Özel'in, bu esnaf ziyaretleri sırasında İzmir'in Kiraz ilçesinde de bir gezisi oldu.

#6
Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Eczacılık Fakültesi'nden 1997'de mezun olan ve 1999'da serbest eczacılık yapmaya başlayan Özel, 2007'den bu yana önlük giymemişti.

#7
Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

19 YIL SONRA YENİDEN ÖNLÜK GİYDİ

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Kiraz ilçesindeki ziyaretleri sırasında bir eczaneye giren Özel, 19 yılın ardından ilk kez eczacı önlüğünü giyerek tezgahın başında geçti.

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Foto - CHP’yi batıran Özel, 19 yıl sonra özüne döndü! Devrik liderden İzmir'de numunelik tiyatro

Basın mensuplarının objektiflerine yansıyan o anlarda Özel, önlüğünün önünü iliklerken "2007 yılından sonra ilk kez önlük giyip tezgahın başına geçiyorum." sözlerini kullandı.

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