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Beşiktaş hazırlık maçında sessiz kaldı Siverek'te sokak ortasında infaz girişimi! Magandalar kurşun yağdırdı, 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı! CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi Beşiktaş'tan yılın transfer harekatı! Dünyaca ünlü panzer kalecinin menajeri gizlice İstanbul'a getirildi! Çöpten topladıkları plastik şişeler, muhteşem bir eve dönüştü Simerini duyurdu: Orayı Türkiye'ye bıracaklar Türkiye'nin ünlü otobüs firması bilet fiyatlarını 500 liraya düşürdü: Rakipleri 'bizi bitirmek için bunu yaptılar' diyerek ayağa kalktı
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CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

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CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

İngiltere'de Leeds polisi, Filistin'e destek yürüyüşü yapan Müslümanları kışkırtmak için karşılarına geçip İslam'a ve Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaret eden bir soytarıyı kelepçeleyip gözaltına aldı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyenler, Türkiye’de İslam’a, Kur’an’a ve Peygamber’e hakareti özgürlük gibi pazarlayan CHP ve avanelerine haklı olarak sordu: Bu soytarıyı da İngiltere’ye gidip ziyaret edecek siniz?

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Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

Elin Kafir İngiliz’i bile İslam’a ve Peygamberimize hakarete izin vermeyip provokatörü yaka paça gözaltına alırken içimizdeki seküler çevreler, İslam'a ve Kur'an'a saldırılaranlara destek ziyaretleri yapıyor.

#2
Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

İngiltere'de Leeds polisi, Filistin'e destek yürüyüşü yapanları kışkırtmak için Hz Muhammed'e hakaret eden provokatörü kelepçeleyip gözaltına aldı.

#3
Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

Kelepçeli şekilde demir parmaklıklı polis aracının içerisine konulan soytarı karakola götürüldü.

#4
Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

Kafir İngiliz polisleri bile İslam'a ve Peygamberimize hakaret edilmesine engel olurken içimizdeki CHP ve bileşeni malum tayfa ise halen İslam'a hakareti özgürlük gibi pazarlamaya çalışıyor!

#5
Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

#6
Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

Sosyal medyada gündem olan görüntüleri izleyenler de haklı olarak CHP ve avanesinin gösterilerinde İslam ve Kur’an ile alay eden Deniz Göktaş isimli soytarıya sahip çıkmasını hatırlatarak soruyor: İngiltere’ye de gidip bu soytarıyı ziyaret edecek misiniz?

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Foto - CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

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Yorumlar

Bozok

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