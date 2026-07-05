CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi

İngiltere'de Leeds polisi, Filistin'e destek yürüyüşü yapan Müslümanları kışkırtmak için karşılarına geçip İslam'a ve Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaret eden bir soytarıyı kelepçeleyip gözaltına aldı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyenler, Türkiye’de İslam’a, Kur’an’a ve Peygamber’e hakareti özgürlük gibi pazarlayan CHP ve avanelerine haklı olarak sordu: Bu soytarıyı da İngiltere’ye gidip ziyaret edecek siniz?