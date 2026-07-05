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Bozkırın topları! Bilim kurgu değil hepsi gerçek: Binlerce taş küre vadide öylece duruyor! Anadolu Otoyolu'nda tehlike! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı! Beşiktaş hazırlık maçında sessiz kaldı Siverek'te sokak ortasında infaz girişimi! Magandalar kurşun yağdırdı, 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı! CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi Beşiktaş'tan yılın transfer harekatı! Dünyaca ünlü panzer kalecinin menajeri gizlice İstanbul'a getirildi! Çöpten topladıkları plastik şişeler, muhteşem bir eve dönüştü
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Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

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Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

Milli ekonominin ve lojistiğin can damarı olan Anadolu Otoyolu, akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

Olay, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 06 FL 6312 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon kasasını saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın anları cep telefonuyla görüntülendi.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kamyonda hasar meydana geldi.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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