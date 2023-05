CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

*@vahsiyatlar (Vahşi Hayatlar), @trajikomiknews (Trajikomik Haber) Ömer Aydilek *@enfesfilmier (Bazı Enfes Filmler), @enfessiteler (Bazı Enfes İnternet Siteleri), @ogreniim (İngilizce öğreniyorum), @kimnereden (Nasıl giyinmelisin), @uruninceieme (Bazı Enfes Ürünler), @baknebuldumm (Bak Ne Buldum) Serdar Yılmaz *@tvlegendstr (turkish tv legends), @cikilmiyor (videodan çıkamıyorum), @dedikodukazann (dedikodu kazanı) Gülay Aynacı *@evrenemerak (Evreni Merak Ediyoruz), @tarihiimerak (Tarihi Merak Ediyoruz), @ononreklamlar (10/10 reklamlar), @nocotextkv_ (no context kurtlar vadisi) Ümit Akça *@yasanmadik (Yaşamayan Yoktur) Emre Ruhat Avcı *@sucluincelemesi (Suçlu İncelemesi) Fatma Zehra Erdoğan *@bilimlekalin (Bilimle Kalın), @belgeselzamani (Belgesel Zamanı) Ayşe Özçınar *@ilkbildiri (İlkBildiri) İrem Ödünç *@btc_magazin (MAG COİN) Eyüp Çelik *@Discoveryofgeo (Discovery Of Geo), @habercikinca (ANT Haber) Mehmet Nuri Kul *@okurtv (Okurtv) Aras Şevket Abdullahoğlu *@ondaodekarasyon (House Addicted) Ömer Bartin *@tarihcilerdozu (Tarihçiler Dozu) Şahin Özeler *@yurugunese (Haydi Kalk Ayağa) Özcay Altınkaya *@siyasetefsane (Efsane Siyaset Olayları) Hilal Hamzaoğlu *@theistumbir (tumbir.), @gezmeliyiz (Gezmeliyiz) Aleyna Bilgiç *@benneizledim (ben ne izledim az önce) Onur Can Yıldız *@karanliktarih (Tarihin Karanlık Yüzü), @dedektifvakalar (Dedektif Vakaları), @sinavonon (10/10 KPSS Hazırlık), @ishayatirehberi (İş hayatında Hayatta Kalma Rehberi), @turkcekilavuzu (Türkçe Yazım Kuralları) Furkan Kandemir / Gufran Kandemir *@yazilimogrenn (Kaliteli İnternet Kullanım Rehberi), @ortamdasatarsin (alın bu bilgiyi napıyorsanız yapın), @akademikbiigi (Hayat Kurtaran Eğitim Tüyoları), @yurtdisibiletin (Yurt dışına çıkma rehberi), @eskimagazinn (Türk Magazin Efsaneleri), @aktuelindirimi (Aktüel Haberleri) Ayşe Aydoğdu __________________ AK PARTİ'DEN İLK YORUM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi. "Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar" diyen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti. YENİ SUİKAST TİMİ! CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti: "Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar. Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."