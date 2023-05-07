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CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

2023-05-07 06:29:33
CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

Sosyal medyada 40 milyon kullanıcıya ulaşabilen troll ordusu deşifre olan CHP’nin zehirli sarmaşığı isim isim ortaya çıktı.

#1
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

HP’nin beş ayaklı trol ordusunun ardından uzun süredir sosyal medyada psikolojik harekat ve dezenformasyon kampanyaları yürüten, kimlik ve künyelerini gizleyen hesapların kimler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Söz konusu hesapların 7/24 CHP’nin propaganda çalışmalarını yaptıkları deşifre oldu.

#2
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

TERÖR DESTEKLİ KARA PROPAGANDA Hesapları yöneten gizli isimlerin CHP teşkilatları veya belediyelerinde görevli olduğu, FETÖ firarileri tarafından yönetildiği, PKK/KCK'dan kaydı bulunan terör zanlılarınca idare edildiği ortaya çıktı. Örgütlü ve planlı algı çalışmaları yürüten hesapların milli güvenliği tehdit ettiği biliniyor. Sosyal medyada fenomenler tarafından deşifre edilen hesapların kimlikleri şaşkınlık meydana getirdi, gündeme oturdu. Örgütlü ve planlı algı çalışmaları yürüten hesapların milli güvenliği tehdit ettiği de biliniyor.

#3
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

TWITTER AHTAPOTU Sosyal medyada fenomenler tarafından deşifre edilen hesapların kimlikleri şaşkınlığa sebep olurken büyük infial oluşturdu. Twitter'da #CHPninTrolOrdusu etiketiyle 1 numaralı gündem maddesi olan konuya ilişkin yüzlerce paylaşım yapıldı. İşte deşifre edilen o hesaplar ve gizlenen isimleri:

#4
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

CHP ÇALIŞANLARI *@whisperhaber (whisper haber) Resul Burak Yıldırım - Resul Burak Yıldırım’ın Ankara CHP Yenimahalle Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. *@whisperhaber (whisper haber) Ümit Karaca -Ümit Karaca’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet veren Anket Ankara Kültür Turizm etkinlikleri, Tekstil, Temizlik, Organizasyon Hizmetleri, Restorasyon ve İnşaat Ticaret A.Ş.’de çalıştığı tespit edildi. *@habercikarinca (ANT Haber) Uğur Arslan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı

#5
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

HEM SİLAH HEM KLAVYE! *@MstSelanik (Türkiye Gerçekleri) Mesut Aykın Mesut Aykı’ın terör örgütüne üye olma suçundan bir süre cezaevinde tutulduktan sonra, serbest bırakıldığı öğrenildi. *@ZAMajans (ZAM Haber) Übeyit Bartin Übeyit Bartin’in terör örgütü PKK/KCK’dan kaydı bulunduğu öğrenildi. FİRARİ FETÖ’CÜLER *@SunaVarol_ (Suna Varol) Mehmet Hanefi Sözen KPSS soruşturmasında adı geçen firari FETÖ’cü.

#6
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

*@DahiOglan (Dahi Bilal) Fatih Gürsoy ve Necdet Çelik Firari FETÖ’cü *@bayiyimser (Ahmet Taha Ulusoy) Ahmet Yaşar Göldal Firari FETÖ üyesi *@ankara_kusu (Ankara Kuşu) Oktay Yaşar -FETÖ ile iltisaklı *@caapulcukiz (Simge Ekici) Tezcan Çetin FETÖ üyesi *@dedektifjoker (Dedektif Joker) Mert Kok FETÖ ile iltisaklı *@4Suvarili (Eren Suvari) İlhan Eren FETÖ ile iltisaklı

#7
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

TROLL ORDUSUNUN GİZLİ KİMLİKLERİ *@ajans_muhbir (Muhbir) Serkan Kafkas *@ajans_muhbir (Muhbir) Süha Çardaklı *@whisperhaber (whisper haber) Ömer Talha Besnek *@Darkwebhaber (DarkWeb Haber) Ömer Ürpek *@militerdoktrin1 (Militer Doktrin) Hüseyin Dicle *@solcugazete (Solcu Gazete) Serhat Bengü *@HaberReport (Haber Report) Furkan Güngör *@ZAMajans (ZAM Haber) Alican Ayvataş *@TCabarti (TC Abartı Timi), @SpordaoAnlar (Sporda O Anlar), @diksiyonuzerine (DİKSİYON), @GozumdeCanlanir (Koskoca Mazi), @insaatvetadilat (İnşaat ve Tadilat), @GecmisiOzledik (Geçmişi Çok Özledik), @TurkunDunyasi (Türk’ün Dünyası), @TurkAvaz (Türk’ün Sesi), @OgrenirkenEglen (Öğrenirken Eğlen) Alper Yamaner *@Profesorfacia (Profesorfacia) Faruk Davarcı

#8
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

#9
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

*@tonjukuk (Tonyukuk), @OsmanlisporFK (Futbol-u Aliyye), @SanatinPesinde (Sanatın Peşinde), @TamgaSanat (Tamga Kültür Sanat), @atavratmention (At, Avrat, Mention), @SiginmaciGundem (Sığınmacı Gündemi) Alican Bilgiç *@zerqddt (Nietzsche) Emin As *@mühendisyenn (Mühendisyen) Ilgın Çıtak *@Perfettodevo (sule) Müsemma Mutlu *@acerkizii (alegria) Büşra Acar *@pablitonuz (Pablo) Hızırcan Evcil *@anlikdepremi (Deprem Anlık) Kadir Kazancı *@twit_Meclisi (Yazan Adam) Serkan Kekeç *@ArsivSaka (Arşiv Saka) Serhat Cemil Küçük *@ilk_57 (Bir Garip Ecevit) Ecevit Altundağ *@AsosyalKartal (Asosyal Kartal) Ebubekir Akbaş *@kiskancsiniz (Seçil Bıldırcın) Seçil Demirci *@KANUNSUZ_1923 (SPARTACUS) Tuncay Karakış *@konumuolmayan (hekate) Medine Kübra Toprak *@____K__TURK____ (KABAC) Bulut Yiğit *@Maviturkk (Mavi Türk) Feridun Erdi Gödekmerdan *@altyazaresek (eşekherif.) Süleyman Cem Özdemir *@Loghaber (HaberLog) Yücel Emrah *@PalaBiyikRak84 (PalabıyıkRaki) Türker Işıklar *@sigaramcamel (Kapheros) Mehmet Taylı *@enfessporyorum (Enfes Spor Yorumları), @unutulmazspor (Sporda Unutulmaz Anlar) Özgür Özcanan *@beehaber (Bee Haber) Mazlum Sözeri *@simerazzi (Simerazzi) Simer Durgun *@feyyazyigitdozu (günlük feyyaz yiğit dozu), @mimarietkiler (Mimari Etkiler), @uzaykesif (Uzayı Keşfet) Halil İbrahim Gültekin *@bilgisayardili (Bilgisayar Dili) Volkan Hoşgörmez *@hukukkonusalim (haklarını öğren), @filmlerdendetay (Moviegold) Fatih Kurt *@tarihteoan (Tarihte o An), @kutadgubilim (Kutadgu Bilim), @ogrendikcevariz (Öğrendikçe Varız), @turkcupaylasim (Türkçü Paylaşım), @absurthaberler (Absürt Haberler) Abdullah Işıldar *@nezorsun (Ahir Zaman Ne Zorsun), @gerildikturkiye (gerildik), @videopatron (Saran Videolar) Evliya Bartin

#10
Foto - CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz

*@vahsiyatlar (Vahşi Hayatlar), @trajikomiknews (Trajikomik Haber) Ömer Aydilek *@enfesfilmier (Bazı Enfes Filmler), @enfessiteler (Bazı Enfes İnternet Siteleri), @ogreniim (İngilizce öğreniyorum), @kimnereden (Nasıl giyinmelisin), @uruninceieme (Bazı Enfes Ürünler), @baknebuldumm (Bak Ne Buldum) Serdar Yılmaz *@tvlegendstr (turkish tv legends), @cikilmiyor (videodan çıkamıyorum), @dedikodukazann (dedikodu kazanı) Gülay Aynacı *@evrenemerak (Evreni Merak Ediyoruz), @tarihiimerak (Tarihi Merak Ediyoruz), @ononreklamlar (10/10 reklamlar), @nocotextkv_ (no context kurtlar vadisi) Ümit Akça *@yasanmadik (Yaşamayan Yoktur) Emre Ruhat Avcı *@sucluincelemesi (Suçlu İncelemesi) Fatma Zehra Erdoğan *@bilimlekalin (Bilimle Kalın), @belgeselzamani (Belgesel Zamanı) Ayşe Özçınar *@ilkbildiri (İlkBildiri) İrem Ödünç *@btc_magazin (MAG COİN) Eyüp Çelik *@Discoveryofgeo (Discovery Of Geo), @habercikinca (ANT Haber) Mehmet Nuri Kul *@okurtv (Okurtv) Aras Şevket Abdullahoğlu *@ondaodekarasyon (House Addicted) Ömer Bartin *@tarihcilerdozu (Tarihçiler Dozu) Şahin Özeler *@yurugunese (Haydi Kalk Ayağa) Özcay Altınkaya *@siyasetefsane (Efsane Siyaset Olayları) Hilal Hamzaoğlu *@theistumbir (tumbir.), @gezmeliyiz (Gezmeliyiz) Aleyna Bilgiç *@benneizledim (ben ne izledim az önce) Onur Can Yıldız *@karanliktarih (Tarihin Karanlık Yüzü), @dedektifvakalar (Dedektif Vakaları), @sinavonon (10/10 KPSS Hazırlık), @ishayatirehberi (İş hayatında Hayatta Kalma Rehberi), @turkcekilavuzu (Türkçe Yazım Kuralları) Furkan Kandemir / Gufran Kandemir *@yazilimogrenn (Kaliteli İnternet Kullanım Rehberi), @ortamdasatarsin (alın bu bilgiyi napıyorsanız yapın), @akademikbiigi (Hayat Kurtaran Eğitim Tüyoları), @yurtdisibiletin (Yurt dışına çıkma rehberi), @eskimagazinn (Türk Magazin Efsaneleri), @aktuelindirimi (Aktüel Haberleri) Ayşe Aydoğdu __________________ AK PARTİ'DEN İLK YORUM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini söyledi. "Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar" diyen Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini ifade etti. YENİ SUİKAST TİMİ! CHP'nin şimdi de sosyal medyada kurduğu bir trol ağı ile gündemde olduğunu söyleyen Dağ, şunları kaydetti: "Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar. Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her zaman doğrunun yanında yer aldığımız gibi yine doğru adımlarla 14 Mayıs gününe ulaşacak, doğru adamı milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı seçeceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."

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