2024-08-07 14:15:08 CHP’nin havsalası almadı: 18 ayda bir tek okul bile yapmadılar dediği Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gerçekleştirdiği “Öğretmenler Odası Buluşmaları”ndan esinlenerek yaptığı “Eğitim Buluşmaları” adı altında Hatay’da yaptığı açıklamada; depremden bu yana Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Hatay’da bir tek okul bile yapılmadığını iddia etti. Ancak veriler Özçağdaş’ı yalanlıyor. Çünkü Hatay’da devlet-millet iş birliğiyle 18 ay gibi kısa sürede tam 100 okulun açılışı yapıldı 137 okulun da yapımı tamamlanmak üzere.