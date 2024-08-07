CHP’nin havsalası almadı: 18 ayda bir tek okul bile yapmadılar dediği Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, devlet- millet el ele vererek bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldığı halde CHP’li Özçağdaş’ın “210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok.” iddiası “Açılışı yapılan 100 okulu görmemek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da bunu CHP’nin havsalası almıyordur.” yorumlarına neden oldu.