CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

"ANLAŞTIĞIMIZ BAŞKA KANALLAR DA VAR" Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını kabul eden CHP'li Eren Erdem, "Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal. Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam" ifadelerini kullandı.