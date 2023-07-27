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CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

2023-07-27 06:53:01
CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

CHP, kendi fonladığı Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. Anlaşmanın iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşerken kamuoyunda da büyük tepki uyandırmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem skandalda vites yükselterek başka kanallarla da anlaştıklarını ifade ederken CHP'deki skandalda flaş bir gelişme yaşandı. CHP'nin 'anlaşma' yaptığı bir kanal daha ortaya çıktı! İşte CHP'nin fonladığı o kanal...

#1
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

Seçimlerden ağır bir yenilgi alarak çıkan CHP'de sular bir türlü durulmazken, sözde bağımsız muhalefet medyasıyla olan parasal ilişkiler ağı ortaya saçılmaya devam ediyor. CHP'nin fondaş kanal Halk TV ile olan sözleşmelerini feshetmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

#2
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

Koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşı hamle yaparak Halk TV'ye verdiği desteği çekme kararı aldı.

#3
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

EREN ERDEM'DEN ŞOK İTİRAF Yaşanan skandalın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem katıldığı canlı yayında Halk TV ile yapılan ticari anlaşmanın sona erdirilmesi ile ilgili soruya yanıt verirken yeni bir skandala daha imza attı.

#4
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

"ANLAŞTIĞIMIZ BAŞKA KANALLAR DA VAR" Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını kabul eden CHP'li Eren Erdem, "Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal. Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

CHP SKANDALDA BOYUT ATLADI CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini sonlandırmasının yankıları sürerken, skandalın boyutu KRT TV'ye de uzandı. Gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin KRT TV'yi de fonladığını iddia etti.

#6
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

KENDİNE AÇILAN DAVAYI DELİL GÖSTERDİ Feyzan, CHP tarafından kendisine açılan dava dosyasındaki ifadeleri de delil olarak gösterdi. Feyzan'ın paylaşımında ve dava dosyasında ise şu ifadeler yer alıyor: "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum?" Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!

#7
Foto - CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal

Buyrun!: "Anka ve KRT TV her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir"

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