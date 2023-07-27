2023-07-27 06:53:01 CHP'nin fonladığı bir kanal daha ortaya çıktı! Skandalda yeni boyut: İşte anlaşma yapılan o kanal
CHP, kendi fonladığı Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. Anlaşmanın iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşerken kamuoyunda da büyük tepki uyandırmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem skandalda vites yükselterek başka kanallarla da anlaştıklarını ifade ederken CHP'deki skandalda flaş bir gelişme yaşandı. CHP'nin 'anlaşma' yaptığı bir kanal daha ortaya çıktı! İşte CHP'nin fonladığı o kanal...