2024-07-23 12:05:38 CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar
CHP'li Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz ay hiçbir gerekçe göstermeden 147 işçiyi kapının önüne koydu. Seslerini duyurmak için Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi önünde nöbete başlayan mağdur grup, skandal bir muamele ile karşılaştı. Parti yönetimi, 1 haftadır genel merkez önünde yatıp kalkan personelin tuvaletleri kullanmasına bile izin vermedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Geri dönün, burada perişan olursunuz" tavsiyesi ile 'pes' dedirtti.