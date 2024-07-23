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Siyaset
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CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

2024-07-23 12:05:38
CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

CHP'li Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz ay hiçbir gerekçe göstermeden 147 işçiyi kapının önüne koydu. Seslerini duyurmak için Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi önünde nöbete başlayan mağdur grup, skandal bir muamele ile karşılaştı. Parti yönetimi, 1 haftadır genel merkez önünde yatıp kalkan personelin tuvaletleri kullanmasına bile izin vermedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Geri dönün, burada perişan olursunuz" tavsiyesi ile 'pes' dedirtti.

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#1
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın geçtiğimiz ay herhangi bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkarması ilçeyi karıştırdı. Çiğli'de haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya sıçradı. Başkente gelerek genel merkezin önünde adalet nöbetine başlayan 25 kişilik mağdur grup, parti yönetiminin umursamazlığına isyan etti.

#2
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

1 haftadır genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan belediye çalışanları, işlerini geri alana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi. Bu süreçte parti yönetiminin mağdur çalışanlara katı muamelesi ise tepkilere yol açtı.

#3
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

İşçiler, genel merkezin ne bahçesine ne de tuvaletine girebildiklerini dile getirerek, "Kendi partimizin genel merkezine bizi sokmuyorlar. Şu hali bize reva gördüler" diyerek serzenişlerini dile getirdi.

#4
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

Genel merkez önündeki nöbete katılan ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayan mağdur belediye personeli Fadime Akgül, "İlk gün Özgür Özel ile bir görüşmemiz oldu.

#5
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

Durumu anlattık. 'İlçe başkanıyla görüşeceğim. Geri dönün. Burada perişan olursunuz' dedi. 1 haftadır bize tek bir geri dönüş bile olmadı. Arkadaşlarımız hamama gidip temizleniyor.

#6
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

Gece-gündüz burada yatıp kalkıyoruz. Tek bir kişi bile iletişime geçmiyor. Kendi partimizin binasına alınmıyoruz. Kendi partimizin bahçesine, tuvaletine bile bizi sokmuyorlar" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - CHP'nin emekçilere zulmü! Tuvalet yasak, yerde yatıyorlar

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın seçimden önce "kimseyi işten atmama" sözü verdiğini belirten Akgül, "Belediye başkanı seçilmesinin akabinde 100 gün geçmeden işçi kıyımı yapıldı. 147 kişi ekmeğinden oldu. Ortada hiçbir gerekçe yok. 'Son dönemde alınanlar işten çıkarıldı' diye bir açıklaması oldu. İşten çıkarılanların çoğu 3-4 yıllık çalışanlar. Bunların 104'ü kadın. Engelli annesi olan var, gazi annesi olan var, hamile olan var, evini geçindiren var. Çok büyük bir kıyım yaşandı" şeklinde konuştu. (Kaynak: Sabah)

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Yorumlar

Donbra

Kendi partililerine bunu yapan bu aç millete neler etmez..

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