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CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor

2023-04-22 07:28:51
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'ya karşı tam teslimiyet, terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi ve özerklik ile ilgili maddelerin yer aldığı HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masa liderlerinin imzaladığı ortak metnin örtüştüğünü söyledi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bazı önceliklerinden vazgeçen İYİ Parti'nin de yer aldığı Altılı Masa'nın ortak metninin HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü bildirdi. CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP ile işbirliklerini itiraf etti. İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ve ortak bir metinde bir araya geldiklerini söyleyen Tanrıkulu, 6'lı Masa'nın liderlerinin imzaladığı 2 bin 400 maddelik metnin birçok noktasının HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü söyledi. HDP/PKK ile işbirliklerini itiraf eden Tanrıkulu, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul ettiklerini beyan etti.

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Foto - CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor

MADDELERİN TAMAMI BİRBİRİYLE ÖRTÜŞÜYOR 6'lı Masa, 30 Ocak 2023'te Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurmuş, metinde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerin tamamının yer alması dikkat çekmişti. Metinde, terör örgütü PKK'nın adının geçmemesi de dikkat çekerken, HDP'nin tutum belgesinde ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi yer alıyor. HDP İLE GİZLİ PAZARLIK Terör örgütü PKK'nın nefes almasını sağlamak, Türkiye'nin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü terör örgütleriyle mücadelesine son vermek amacıyla ilan edilen tutum belgesinin 6'lı masanın ilan ettiği ortak metnin içinde yer alması, HDP ile gizli pazarlığı gün yüzüne çıkartmıştı.

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Foto - CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor

PKK'YA DESTEK VEREN BELEDİYELERİN GÖREVE GELMESİ İSTENİYOR HDP'nin tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir" ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konulurken, "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir" maddesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

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