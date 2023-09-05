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Türkiye
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CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

2023-09-05 21:12:15
CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan TOGG T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı.

#1
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan TOGG üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti.

#2
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

TOGG’a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.

#3
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri TOGG'un üretim aşamalarını inceledi.

#4
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Komisyon üyeleri fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil TOGG'u deneyimleme imkanı buldu.

#5
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Teknik inceleme gezisinde Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP’li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

#6
Foto - CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

TOGG’un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman." dedi.

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