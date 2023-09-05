CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

TOGG’un ön koltuğuna oturarak yerle akıllı cihaz hakkında bilgi alan komisyon üyesi CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman." dedi.