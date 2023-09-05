CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Teknik inceleme gezisinde Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP’li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.