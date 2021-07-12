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CHP'li İBB neyi gizliyor? AK Parti, yetkilileri göreve çağırdı

2021-07-12 17:19:06
CHP'li İBB neyi gizliyor? AK Parti, yetkilileri göreve çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin geçen haziran ayında müzayede ile satışa çıkardığı Merter'deki hizmet binasının satışının iptal edildiğini bildirdi. Göksu, Meclis toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un tekstil üssü olarak nitelendirdiği Merter'deki İBB Hizmet Binasının geçtiğimiz ay düzenlenen ihale ile satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

#1
Foto - Merter'deki hizmet binasının 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde yapılmış çok önemli bir bina olduğunu ifade eden Göksu,

Merter'deki hizmet binasının 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde yapılmış çok önemli bir bina olduğunu ifade eden Göksu, "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı, 'Ey İstanbullular hayırlı olsun, size otopark açtım' diyerek İstanbullulara Merter'de otopark açtığını duyurdu. Biz de, 'Bu otopark zaten var. Yapımı 1994'te başlatılan ve yıllardır da çalışan bir proje' dedik. Merterlilere 'Size otopark açtım' diye müjde veren İBB Başkanı şimdi gördük ki bu binayı bir şahsa sattı. Bu bina imar planı açısından ve teknik açıdan kentsel hizmet alanında kalıyor. Bu binanın plan lejantının olduğu plan notunda 'Asla ticari alan olarak değerlendirilemez' deniyor." dedi.

#2
Foto - Göksu, 46 bin 200 metrekare kapalı alanı olan değerli bir bölgedeki arazinin 147 milyona satılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

Göksu, 46 bin 200 metrekare kapalı alanı olan değerli bir bölgedeki arazinin 147 milyona satılmasını eleştirerek, şöyle devam etti: "Bugün İBB o binayı inşa etmeye kalksa maliyeti 450 milyon TL. 100 metrekare dükkanın 1 milyon dolara, 4 bin metre arazinin 17 milyon dolara satıldığı Merter’de bu binayı 147 milyona kim, niçin sattı? Siz otobüs almak için, uluslararası kredi aramak için kapı kapı dolaşacaksınız, elinizdeki kaynağı çarçur edeceksiniz ve sonra borç aramaya gideceksiniz. İstanbullular adına soruyoruz, İBB, otoparkı niçin satar? Bu 147 milyonluk satışın arkasında gizlenen rakam nedir ve nasıl gizlenmiştir? Bu işi satarken niye açık ihaleye çıkmadınız? Bu konuda devletimizin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Çünkü biz soru önergesi versek de bunun cevabını alamıyoruz. Yeni gelen bilgiye göre İBB satışı iptal etmiş. Bu bilgi doğruysa İstanbullular açısından büyük kazanımdır."

#3
Foto - Haziran ayı meclis toplantılarında Yatırımları ve Projeleri İzleme Araştırma Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 'İnceleme Araştırma' Komisyonu, 'Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun ise 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak kurulması kararı aldıklarını hatırlatan Göksu, komisyonların İBB Başkanı tarafından meclise iade edildiğini dile getirdi.

Haziran ayı meclis toplantılarında Yatırımları ve Projeleri İzleme Araştırma Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 'İnceleme Araştırma' Komisyonu, 'Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun ise 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak kurulması kararı aldıklarını hatırlatan Göksu, komisyonların İBB Başkanı tarafından meclise iade edildiğini dile getirdi.

#4
Foto - Veto edilen kararları bugün yeniden gündeme alacaklarını belirten Göksu, çarşamba günü meclisten geçireceklerini kaydetti. İBB'nin depremle ilgili dönüştürmesi gereken konutlar yerine yeni bir internet sitesi kurduğunu bildiren Göksu, bugün verecekleri teklif ile Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kuracaklarını ifade etti.

Veto edilen kararları bugün yeniden gündeme alacaklarını belirten Göksu, çarşamba günü meclisten geçireceklerini kaydetti. İBB'nin depremle ilgili dönüştürmesi gereken konutlar yerine yeni bir internet sitesi kurduğunu bildiren Göksu, bugün verecekleri teklif ile Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kuracaklarını ifade etti.

#5
Foto - Salgın döneminde minibüsçülerin de sıkıntı çektiğini belirten Göksu,

Salgın döneminde minibüsçülerin de sıkıntı çektiğini belirten Göksu, "AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak bugün bir gündem maddesi teklif ederek ve Çarşamba günü karara bağlayıp 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin İSPARK’a ve duraklara yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız." şeklinde konuştu. Göksu, 1 Temmuz'da süresi dolan sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz faydalanma haklarını da verecekleri teklifle 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatacaklarını belirtti.

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