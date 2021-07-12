2021-07-12 17:19:06 CHP'li İBB neyi gizliyor? AK Parti, yetkilileri göreve çağırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin geçen haziran ayında müzayede ile satışa çıkardığı Merter'deki hizmet binasının satışının iptal edildiğini bildirdi. Göksu, Meclis toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un tekstil üssü olarak nitelendirdiği Merter'deki İBB Hizmet Binasının geçtiğimiz ay düzenlenen ihale ile satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.