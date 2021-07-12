CHP'li İBB neyi gizliyor? AK Parti, yetkilileri göreve çağırdı

Göksu, 46 bin 200 metrekare kapalı alanı olan değerli bir bölgedeki arazinin 147 milyona satılmasını eleştirerek, şöyle devam etti: "Bugün İBB o binayı inşa etmeye kalksa maliyeti 450 milyon TL. 100 metrekare dükkanın 1 milyon dolara, 4 bin metre arazinin 17 milyon dolara satıldığı Merter’de bu binayı 147 milyona kim, niçin sattı? Siz otobüs almak için, uluslararası kredi aramak için kapı kapı dolaşacaksınız, elinizdeki kaynağı çarçur edeceksiniz ve sonra borç aramaya gideceksiniz. İstanbullular adına soruyoruz, İBB, otoparkı niçin satar? Bu 147 milyonluk satışın arkasında gizlenen rakam nedir ve nasıl gizlenmiştir? Bu işi satarken niye açık ihaleye çıkmadınız? Bu konuda devletimizin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Çünkü biz soru önergesi versek de bunun cevabını alamıyoruz. Yeni gelen bilgiye göre İBB satışı iptal etmiş. Bu bilgi doğruysa İstanbullular açısından büyük kazanımdır."