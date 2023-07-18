  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın ziyareti Arap basınında! Güven ve istikrarın temel direği

Fenerbahçe'den dünyayı ayağa kaldıran adım! Bir anda açıklandı...

Mısır, Yunan, Alman… Ayak şekliniz hangi milletten olduğunuzu gösteriyor!

CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

Dünyada en çok kullanılan emojiler açıklandı! İşte Türkiye'nin kullandığı emoji

Galatasaray'ın hamlesi ortalığı karıştırdı: Tarihi çalım geldi...

Sosyal medyada paylaşacakları fotoğraf uğruna canlarını hiçe sayıyorlar

Fulya Öztürk'ün son hali gündeme oturdu! 'Allah bana da nasip etti' diyerek duyurdu

Almanya Türklere kapıyı sonuna kadar açtı! Vatandaşlık da verecek

Şok eden gelişme! Galatasaray’ı sallayacak iddia… Alıp alıp dönüyorlar!
Gündem
6
CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

2023-07-18 10:47:41
CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden 6'lı koalisyonda krizler devam ediyor. Seçimler öncesi yapılan 'gizli' anlaşmalar ortaya çıkarken, bunlardan bir tanesi de CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan protokol oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dile getirdiği “İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT Müsteşarlığı Zafer Partisi’ne verilecek” şeklinde oluşturulan protokolü CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlasa da CHP'li gazeteciden flaş bir çıkış geldi.

#1
Foto - CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masa olarak kurulan, ancak daha sonra sayısı artan masada, seçimlerin kaybedilmesinin ardından başlayan kaoslar devam ediyor. CHP'de 'değişim' talebi olarak başlayan kriz bu kez de 'gizli protokol' ile devam ediyor.

#2
Foto - CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

'ZAFER PARTİSİ'NE İÇİŞLERİ VE 2 BAKANLIK DAHA' Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceklerini açıklamıştı. Seçimlerin ardından bu desteğin detayları da belli oldu. Özdağ yaptığı açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi, yapılan anlaşmaya göre Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve bunun dışında 2 bakanlık daha verilecekti.' ifadelerini kullandı.

#3
Foto - CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

FAİK ÖZTRAK YALANLADI CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında bu protokolü yalanladı. Zafer Partisi ile CHP arasında 2 protokol imzaladığını açıklayan Öztrak, bu protokollerde bakanlık vaadinin bulunmadığını belirtti.

#4
Foto - CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

CHP'Lİ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Öztrak'ın açıklamalarını yalanladı. 'CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı ama Ümit Özdağ'ın elinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan 'İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek' yazan bir gizli protokol var.' diyen Sevinç, 'Özdağ yalancı durumuna düşürülürse bu belgeleri yayınlar' ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı

KİM BİLİR KAZANSAYDIN NE YAPARDIN? Gizli protokol polemiğine masanın ortaklarından HDP de katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanandan farklı bir mutabakat daha yaptıklarını ve partisine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı sözü verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, 'Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!' ifadelerini kullandı.

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi...
Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'
Dünya

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'

Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından dünyadan peş peşe tepkiler de yükseldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von d..
Suudi Arabistan'ın yatırım hedefi dudak uçuklatıyor! Tam 3.3 trilyon dolar
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın yatırım hedefi dudak uçuklatıyor! Tam 3.3 trilyon dolar

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Türk özel sektörünün yaptığı yatırımları överek, 2030 hedefleri kapsamında o ta..
Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz
Medya

Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz

Seçim hezimeti sonrası CHP'ye gelen eleştiriler artarken, seçim öncesi CHP'ye destek veren Fatih Altaylı CHP'yi sert sözlerle bombaladı...
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı
Gündem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Tü..
Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!
Dünya

Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!

Irak'ın güneyindeki Basra'da Sünnilere ait 3 asırlık bir caminin İran destekli Şii yönetim tarafından yıkıldığı bildirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23