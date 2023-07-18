2023-07-18 10:47:41 CHP’li gazeteci CHP’yi yalanladı! Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında MİT pazarlığı
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden 6'lı koalisyonda krizler devam ediyor. Seçimler öncesi yapılan 'gizli' anlaşmalar ortaya çıkarken, bunlardan bir tanesi de CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan protokol oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dile getirdiği “İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT Müsteşarlığı Zafer Partisi’ne verilecek” şeklinde oluşturulan protokolü CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlasa da CHP'li gazeteciden flaş bir çıkış geldi.