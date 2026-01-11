Aradaki fark şaşırttı! 2026 yılında emekli olanlar daha düşük maaş alacak

Hazırlanan raporda bu durumun bireysel mağduriyetlere yol açtığı gibi sosyal güvenlik sistemine yönelik adalet ve güven duygusuna da zarar verebileceği ifade edildi. Özel raporda, emekli aylıklarındaki bu farklılıkların kalıcı hâle gelmemesi için düzenleme yapılması gerektiği belirtilerek emeklilik sisteminin adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hem sigortalıların hak kaybını önleyeceğini hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı önerisinde bulunuldu.