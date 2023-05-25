2023-05-25 09:36:13 CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu
CHP’li Belediyelerle program turuna çıkan muhalefetin kanalı Halk Tv’de skandallar bitmiyor. Bursa’da gerçekleştirilen canlı yayında Serhan Asker’in çınar ağacıyla konuşmuş ve ortaya çıkan komik durum alay konusu olmuştu. “CHP, ağaçlarla siyaset yapıyor” dedirten olayın ardından, bir skandal da Bilecik’te yaşandı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, internetten bulduğu bir şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu. Programın konuklarından ünlü şair Ataol Behramoğlu, “Bu Cemal Süreyya şiiri değil” diyerek başladığı konuşmasında CHP’li Subaşı’na adeta ayar verdi.