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CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu

2023-05-25 09:36:13
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu

CHP’li Belediyelerle program turuna çıkan muhalefetin kanalı Halk Tv’de skandallar bitmiyor. Bursa’da gerçekleştirilen canlı yayında Serhan Asker’in çınar ağacıyla konuşmuş ve ortaya çıkan komik durum alay konusu olmuştu. “CHP, ağaçlarla siyaset yapıyor” dedirten olayın ardından, bir skandal da Bilecik’te yaşandı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, internetten bulduğu bir şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu. Programın konuklarından ünlü şair Ataol Behramoğlu, “Bu Cemal Süreyya şiiri değil” diyerek başladığı konuşmasında CHP’li Subaşı’na adeta ayar verdi.

#1
Foto - CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu

Halk Tv, Bursa'da geçtiğimiz Pazar günü bir canlı yayın gerçekleştirdi. CHP'li Nilüfer Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen canlı yayın, kentin en önemli simgelerinden biri olan Gölyazı'daki Ağlayan Çınar önünden yapılmıştı. Programın sunucusu Serhan Asker, canlı yayın sırasında ağacın yanına giderek, "Bu ağaç başka ağaç 22 yıldır ağlıyor. Canı sıkkın, morali bozuk. Merak etme ağaç, ikinci turun ardından senin de yüzünü güldüreceğiz" diyerek ağaçla konuşmuştu.

#2
Foto - CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu

Sosyal medyaya düşen görüntüler alay konusu olmuş ve "CHP ağaçlarla siyaset yapıyor" çeklinde yorumlanmıştı. Halk TV'de bir skandal da Bilecik'te yaşandı. Aynı program bu kez Bilecik Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşti. Ünlü şair Ataol Behramoğlu'nun da konuk olduğu programda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı bir şiir okudu.

#3
Foto - CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu

CEMAL SÜREYYA İLE ALAKASI YOK CHP'li Başkan Subaşı, Cemal Süreyya'nın "Serçe Kenti" isimli şiiri diyerek okuduğu şiirin, Cemal Süreyya'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Programın konuklarından Şair Ataol Behramoğlu, şiirin ardından, "Melek hanım bu şiiri internetten mi buldunuz, yoksa bir kitaptan mı? Benim de bu konuda bir soru sorma hakkım doğdu. Bu şiir Cemal Süreyya'nın değil, benim de adımla yayınlanan bir sürü şiir var ama o şiirler bana ait değil. İnternete bu konuda sakın güvenmeyin. İnternetten şiir almayın. Kitaplara gitmek lazım" dedi.

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