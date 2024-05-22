CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

PRİM BORCU 20 KATINA ÇIKTI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamayla CHP'li belediyelerin prim borcuna dikkat çekmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını ve ABB'nin iflas bayrağını çektiğini söylemişti. Türkiye genelinde SGK'ya en borçlu 5 belediyenin CHP belediyeleri olduğu bilgisini verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleriyle SGK'ye en borçlu belediye olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını devlete ödemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç, bugün 4,5 milyar düzeyinde olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda." demişti. Işıkhan, bu borçların belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu bildirerek bunun herhangi bir yatırımla, icraatla açıklanabilecek bir tarafının olmadığını tüm Ankaralıların bildiğini belirtmişti.