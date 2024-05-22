CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

TURGUT ALTINOK UYARMIŞTI 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte Mansur Yavaş döneminde şeffaf bir yönetim sergilenmediğini söylemiş yüz milyarlarca bütçe yöneten Yavaş'ın yüzde 8'lik sosyal yardımın son dönemde yüzde 4'e düşürüldüğünü belirtmişti. Altınok, "Ankaralının yüzde 96 bütçesi de yok. Yani bu kaynaklar nereye gitti? Büyükşehir belediye başkanının açıklaması lazım." demişti. Altınok ayrıca Mansur Yavaş'ın milyar dolarlık gayrimenkul satışı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamana kadar sattığı gayrimenkul 8 milyar liralık. Bunu enflasyona sari, dolar euroya çarparsan 15 milyarlık bir gayrimenkul satmış oldu. Yani bu yıl değeri ile söylüyorum. Ankara'da 8 milyar liralık bir iş yok, 15 milyar liralık da bir iş yok."