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CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

2024-05-22 12:14:58
CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

Ankara'da Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili karar Türkiye'nin gündemine oturdu. 2019'da göreve gelen Mansur Yavaş yönetimi, katlanan belediye borçlarını ödeyebilmek için Atatürk'ten yadigar Atatürk Orman Çiftliği arazisini satışa çıkardı.

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Foto - CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesinde borç dağları aştı. 2019'da göreve gelen ve geldiği günden bu yana hizmet etmek şöyle dursun var olan projeleri bile hayata geçiremeyen Mansur Yavaş yönetimi katlanan borcunu ödemenin yolunu buldu.

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Foto - CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

TURGUT ALTINOK UYARMIŞTI 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, başkentte Mansur Yavaş döneminde şeffaf bir yönetim sergilenmediğini söylemiş yüz milyarlarca bütçe yöneten Yavaş'ın yüzde 8'lik sosyal yardımın son dönemde yüzde 4'e düşürüldüğünü belirtmişti. Altınok, "Ankaralının yüzde 96 bütçesi de yok. Yani bu kaynaklar nereye gitti? Büyükşehir belediye başkanının açıklaması lazım." demişti. Altınok ayrıca Mansur Yavaş'ın milyar dolarlık gayrimenkul satışı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamana kadar sattığı gayrimenkul 8 milyar liralık. Bunu enflasyona sari, dolar euroya çarparsan 15 milyarlık bir gayrimenkul satmış oldu. Yani bu yıl değeri ile söylüyorum. Ankara'da 8 milyar liralık bir iş yok, 15 milyar liralık da bir iş yok."

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Foto - CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

PRİM BORCU 20 KATINA ÇIKTI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamayla CHP'li belediyelerin prim borcuna dikkat çekmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını ve ABB'nin iflas bayrağını çektiğini söylemişti. Türkiye genelinde SGK'ya en borçlu 5 belediyenin CHP belediyeleri olduğu bilgisini verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleriyle SGK'ye en borçlu belediye olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını devlete ödemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç, bugün 4,5 milyar düzeyinde olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda." demişti. Işıkhan, bu borçların belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu bildirerek bunun herhangi bir yatırımla, icraatla açıklanabilecek bir tarafının olmadığını tüm Ankaralıların bildiğini belirtmişti.

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Foto - CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

SON ÇARE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'Nİ SATMAK Belediyeyi borç batağına sokan ve bu borçları ödeyemeyen Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, son çareyi Atatürk Orman Çiftliği arazisini çıkarmakta buldu. Sosyal medyada duyulmasıyla büyük tepki gören karar için her fırsatta Atatürkçülükten dem vuran Mansur Yavaş'ın ne diyeceği merak ediliyor.

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Foto - CHP'li Ankara borç batağında! Mansur Yavaş Atatürk Orman Çiftliği'ni satışa çıkardı!

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Yorumlar

Fikret Türk

Angara lı yavaş yavaş komple her şeyi satan bu çapsız dan çok memnun ki bir daha hemde daha kuvvetli getirdi demekki sıkıntı bizde iyi oluyor beş sene sonunda Rabbim ömür versin görüşürüz satacak bişeyi kalmazsa Londra daki evini sattırın bakalım millet in malını satmak kadar kolay mı

NİHAT

bu adam yalancı ve hırsız. onu seçim gecesinde ilk arayan israil dış işler bakanı oldu. ona oy veren kafalar iyi düşünmesi gerekir. yani dünyada başka bakan mı yokmuş da o kutluyor. aynı ırktan olduğundan, ekreni de yunanistan daki yetkili rumlar kutladı. onlara oy veren ben müslimanım diyenler. hesabınız huzuru ilahi de çok acı olacak. ey milliyetçiyim diyenler hangi yüzünüzle bu münafık müşriklere oy verdiniz. apo beyci mansur, pkk lı ve lgpt li ekrem.
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