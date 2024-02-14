CHP’den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı’ndan Türkiye’yi sarsan itiraf! Herkes dondu kaldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz gün yerel seçim için kalan ilçelerde adayları belirleyip Parti Meclisine (PM) sundu. Adana’nın Çukurova ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in yerine Emrah Kozay aday gösterildi. Çukurova Belediye Başkanı Çetin, ‘CHP’nin gasp edildiğini, ilkelerinden uzaklaştığını’ söyleyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çukurova Belediye Başkanı Çetin, istifasının ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisine verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, “Çocukluğumdan bu yana CHP’nin her kademesinde görev yaptım. İki dönemdir belediye başkanıyım. Bu dönem aday adayı olmak için başvuruda bulunduğumda ön seçim yapılacağı söylendi. Bu bizzat Özgür Özel’in partililere sözüydü. Daha sonra ise Özel, ‘Ön seçim yapamıyoruz ama mevcut başarılı belediye başkanlarını yeniden aday göstereceğiz. Kurultayda kime oy verdiği önemli değil’ dedi. Ben de ustalık dönemimiz için başvuruda bulundum. Çukurova’da hizmetlerimiz devam edecek. Daha yeni projelerimiz var. Ancak sonrasında gördük ki bunların hiçbiri doğru değilmiş. Tüm kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilmemize rağmen, yüzde 68 memnuniyet oranım olmasına rağmen aday gösterilmedim. Üstelik buraya hiç aday adayı olmayan, Çukurova’nın hiçbir sorunundan haberi olmayan, burada hiçbir çalışması olmayan bir arkadaşımız aday gösterildi.