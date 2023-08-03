2023-08-03 14:26:42 CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
FOX'un dijital platformu Disney Plus, Türkiye’nin ulusal değerlerini hiçe saydı. Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. 8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da, skandal karara tepki yağdı. Vatandaşlar aboneliklerini iptal etti, sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sabah.com.tr’ye özel açıklamalar yaptı. Platforma karşı en sert yaptırımların uygulanacağını söyleyen Hüseyin Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” ifadesini kullandı.