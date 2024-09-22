2024-09-22 19:26:52 CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada." diyen Yüksel Arslan, İmamoğlu hakkında "Siyasi kalpazan, proje çocuk" gibi tanımlamalar kullandı. İşte CHP'de yeni krize yol açan o açıklamanın tamamı...