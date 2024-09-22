CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

İHANET GÖNDERMESİ Açıklamasının devamında Mansur Yavaş'a "ihanet" göndermesinde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."