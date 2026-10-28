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Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Bulgaristan kıyıları açıklarında gemiye insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea ile Bükreş’te Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nın ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Karadeniz’de konteyner gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Stoyanov, söz konusu konteyner gemisinin Bulgaristan’ın Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 İDA tarafından vurulduğunu belirterek, olayın üçlü toplantı sırasında meydana geldiğini bildirdi.

#3
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Bulgaristan medyasındaki haberlere göre, Romanya'nın Köstence Limanı’na giden Liberya bayrağı taşıyan CONTSHIP JET adlı konteyner gemisi, Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Şabla kentinin yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda yerel saatle 12.46'da üç İDA tarafından saldırıya uğradı.

#4
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İHA'lar gemiyi vurdu

Varna kenti yakınlarındaki Kaliakra Burnu'na yaklaşık 16 deniz mili uzaklıkta bulunan geminin mürettebatı tahliye edildi. Yetkililer, mürettebatın sağlık durumu ve gemideki hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

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Yorumlar

....

türkiye buraya savaş gemilerini çıkaracak vurana vuracak o kadar öyle alttan alma görmedim duymadım bilmiyorum ayağı yapmayacak ..ciddi oldugunu dunya alem gorecek bilecek ..hep pasif pasif olmaz .. dişini gösterecen yoksa imajın yerlerde ...
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