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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

2023-06-15 11:45:54
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'ben Kemal geliyorum' dedi. Ancak seçimde aldığı yenilginin ardından eleştirilerin merkezine yerleşti. Partiden ve seçmenden yükselen değişim çağrısına ise 'kendince' yanıt verdi. Önce MYK'yı değiştirdi. Yerine kendisine yakın isimlerine getirdi. Yeni hamlesi ise tepki çekti. Engin Özkoç ve Tuncay Özkan için yapacağı iddia edilen görevlendirmeler, partide yeni bir krizi beraberinde getirdi!

#1
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçimdeki yenilginin ardından kazan kaynadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı sürerken koltuk kavgası hız kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajıyla başlayan çekişme Özgür Özel'in 'Ben de genel başkan adayıyım' çıkışıyla iyice kızıştı!

#2
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

MYK HAMLESİ Kemal Kılıçdaroğlu ise değişim sözünü çok yanlış anladı. Koltuğunu kaptırmamak için yalnızca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini görevden aldı. Yerine kendine yakın isimleri atadı. Ancak bu görevlendirmeler de partide yeni bir krize yol açtı.

#3
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

DELEGELER TEPKİLİ Genel seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olan CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine alındı. Tıraş'ın genel sekreter yardımcılığına getirilmesi parti içerisinde rahatsızlık uyandırdı. Bazı isimlere verilecek yeni görevlendirme iddialarına il başkanları ile kurultay delegelerinin tepkiye yol açtı.

#4
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

TEPKİ ÇEKEN 3 İSİM İÇİN... Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde seçimlere bir hafta kala 'İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum' çıkışı yapan Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevine getireceği iddia edildi.

#5
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

PKK'YI ÖVENE DE GÖREV! Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımlarla gündeme gelen eski RTÜK üyesi ve milletvekili Okan Konuralp'i basın sorumlusu, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Tuncay Özkan'ın ise yaklaşan yerel seçimlerde örgütleri ve belediyeleri dizayn etmesi için görevlendireceği iddiası partide deprem etkisi yarattı.

#6
Foto - CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

PARTİ KARIŞTI Seçimin ardından CHP kadrolarına eleştiriler devam ederken Kılıçdaroğlu'nun, teşkilatların tepkili olduğu 3 isme yeni görevlendirmeler verme hazırlığında olması il başkanları ile kurultay delegelerini kızdırdı. Yapılan görevlendirmelerle birçok ismin tepki için partiden ayrılmayı düşündüğü, il başkanları ve delegelerin ise Genel merkezi telefon yağmuruna tuttuğu iddialar arasındaydı.

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