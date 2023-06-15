CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'ben Kemal geliyorum' dedi. Ancak seçimde aldığı yenilginin ardından eleştirilerin merkezine yerleşti. Partiden ve seçmenden yükselen değişim çağrısına ise 'kendince' yanıt verdi. Önce MYK'yı değiştirdi. Yerine kendisine yakın isimlerine getirdi. Yeni hamlesi ise tepki çekti. Engin Özkoç ve Tuncay Özkan için yapacağı iddia edilen görevlendirmeler, partide yeni bir krizi beraberinde getirdi!