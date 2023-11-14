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Medya
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CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

2023-11-14 14:08:35
CHP’de çok büyük kavga! O isim, “Bu hiç hayra alamet değil” deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

Hikmet Genç, CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’in “Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku” sözlerini masaya yatırdı. “Bu hiç hayra alamet değil!.. Bye Kemal; ‘İmamoğlu ile aramızda baba-oğul ilişkisi var’ diyordu” hatırlatması yapan Genç, “İmamoğlu, Özel'i ‘emanetçi, tavşan, geçici, hülleci vesaireci başkan’ falan zannediyorsa, çok geçmiş olsun... CHP'de bu sefer de kardeş kavgası izleyeceğiz!” dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

“ 'Ekrem Başkan ile nasıl bir ilişkiniz var?'.. diye sormuşlar Özgür Özel'e... Cevap çok aşina geldi... "Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku" demiş Özel... Bu hiç hayra alamet değil!.. Bye Kemal; "İmamoğlu ile aramızda baba-oğul ilişkisi var" diyordu...

#2
Foto - CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

Kutsal koltuk uğruna babaya büyük kelek attı İmamoğlu... Akşener'e 'abla' derdi. Akşener de ona kardeşim... Adaylık için o kadar itelediği, uğruna masadan kalktığı kardeşi İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bildirdi. Ablası çok üzüldü. Şimdi de değişik genel başkan Özgür Özel; "İmamoğlu ile aramızda kardeşlik ilişkisi hukuku var" diyor.

#3
Foto - CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

İmamoğlu, Özel'i "emanetçi, tavşan, geçici, hülleci vesaireci başkan" falan zannediyorsa, çok geçmiş olsun... CHP'de bu sefer de kardeş kavgası izleyeceğiz! Bence Özel, İmamoğlu'nu döver!

#4
Foto - CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

İmamoğlu İstanbul'u kazanamaz. Dönüp CHP Genel Başkanı da olamaz. Gördüğü her koltuğa talip olmanın bedelini öder. Eko silinip gider. Aramızda kalsın…”

#5
Foto - CHP’de çok büyük kavga! O isim, "Bu hiç hayra alamet değil" deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

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