2023-11-14 14:08:35 CHP’de çok büyük kavga! O isim, “Bu hiç hayra alamet değil” deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver
Hikmet Genç, CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’in “Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku” sözlerini masaya yatırdı. “Bu hiç hayra alamet değil!.. Bye Kemal; ‘İmamoğlu ile aramızda baba-oğul ilişkisi var’ diyordu” hatırlatması yapan Genç, “İmamoğlu, Özel'i ‘emanetçi, tavşan, geçici, hülleci vesaireci başkan’ falan zannediyorsa, çok geçmiş olsun... CHP'de bu sefer de kardeş kavgası izleyeceğiz!” dedi. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: