CHP’de çok büyük kavga! O isim, “Bu hiç hayra alamet değil” deyip duyurdu! Özel, İmamoğlu'nu döver

“ 'Ekrem Başkan ile nasıl bir ilişkiniz var?'.. diye sormuşlar Özgür Özel'e... Cevap çok aşina geldi... "Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku" demiş Özel... Bu hiç hayra alamet değil!.. Bye Kemal; "İmamoğlu ile aramızda baba-oğul ilişkisi var" diyordu...