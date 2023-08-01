  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

2023-08-01 17:06:45
CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

2023 genel seçimlerinden ağır bir yenilgiyle ayrılan muhalefette tek gündem değişim... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 12. seçim yenilgisini tattırması sonrası, CHP tabanında başlatılan değişim çağrıları yankı bulmaya başladı. Başlatılan değişim çağrıları ise son olarak kamuoyu araştıma çalışmalarına yansıdı... Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin tartışmaları sürerken ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı. Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ve sadece CHP seçmeninin katıldığı ankette “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltildi.

#1
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

CHP'li seçmenin en çok güvendiği isim ise, yüzde 55,7’yle CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

#2
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim ayaklanmasının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir önceki anketlerin aksine güvenoyu kaybederek yüzde 53’le ikinci sırada yer aldı.

#3
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Ankette, son seçimde CHP'ye tekrar dönen CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de yüzde 44,1’le üçüncü sırada yer aldı.

#4
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da sıralamada, yüzde 42'yle dördüncü sırada kendisine yer buldu.

#5
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Ankette bir diğer sürpriz ise seçim sürecinde adaylığı konuşulan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş, yüzde 36,4'le sekizinci sırada yer alırken en çok güvenoyu kaybeden lider olarak göze çarptı.

#6
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Bir diğer düşüş yaşayan lider ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Özellikle İmamoğlu ile yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Kaftancıoğlu da güvenoyu kaybederek ankette 5. sırada yer aldı.

#7
Foto - CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

Yüzde 40,2'yle CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı altıncı güvenilen isim olurken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yüzde 38,4'le yedinci sırada. Yüzde 35'le son sırada da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bulunuyor.

Necmettin Batırel tarih verdi! Aldanmayın eylül ayından itibaren geliyor
Ekonomi

Necmettin Batırel tarih verdi! Aldanmayın eylül ayından itibaren geliyor

Ekonomist Necmettin Batırel, bütçe geliri artırılmaya çalışırken, birçok kaleme gelen zam sarmalından kurtulmak için Eylül ayını işaret etti..
Yurtta hava durumu
Gündem

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstan..
Birilerine ders olsun! Oxfordlu Türk'ten ibretlik karar
Gündem

Birilerine ders olsun! Oxfordlu Türk'ten ibretlik karar

Oxford Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bölümünü ilk sırada kazanan Aydınlı Burak Karataş, yurt dışındaki eğitimlerinin ardından Türkiye..
CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi
Siyaset

CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi

Muhalefette seçim yenilgisi sonrası tansiyon düşmüyor. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son yaptığı açıklamalarla CHP'lile..
Mezopotamya'nın gizli bitkisi ortalığı karıştırdı! Dikkat çekti: İltihap, enfeksiyon, toksini mıknatıs gibi adeta çekip atıyor
Kadın - Aile

Mezopotamya'nın gizli bitkisi ortalığı karıştırdı! Dikkat çekti: İltihap, enfeksiyon, toksini mıknatıs gibi adeta çekip atıyor

Vücutta iltihap, enfeksiyon, toksin ne varsa mıknatıs gibi çekip atıyor! Adım başı yetişiyor ama değeri bilinmiyor. İnsanların korkulu rüyas..
Araç kliması açıp bu düğmeye basmayanlar yandı! Benzini, mazotu sömürüyor…

Araç kliması açıp bu düğmeye basmayanlar yandı! Benzini, mazotu sömürüyor…
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23