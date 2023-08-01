CHP’de bomba anket çıktı! Sonuç: Al birini vur ötekine

2023 genel seçimlerinden ağır bir yenilgiyle ayrılan muhalefette tek gündem değişim... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 12. seçim yenilgisini tattırması sonrası, CHP tabanında başlatılan değişim çağrıları yankı bulmaya başladı. Başlatılan değişim çağrıları ise son olarak kamuoyu araştıma çalışmalarına yansıdı... Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin tartışmaları sürerken ALF Araştırma, CHP içerisinde bulunan siyasetçilere yönelik bir anket yaptı. Kılıçdaroğlu’nun değerlendirme dışı bırakıldığı ve sadece CHP seçmeninin katıldığı ankette “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusunu yöneltildi.