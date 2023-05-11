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CHP zihniyetinden daha aşağısı beklenemez! Belediye sınıfta kaldı

2023-05-11 14:00:08
CHP zihniyetinden daha aşağısı beklenemez! Belediye sınıfta kaldı

Eskişehir’de yüzlerce metre uzunluğunda olan kentin en işlek caddelerinden birinin üzerinde bulunan geniş kaldırımda vatandaşların çöplerini atacağı çöp kutusu olmaması dikkat çekiyor.

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Foto - CHP zihniyetinden daha aşağısı beklenemez! Belediye sınıfta kaldı

Eskişehir’de Millet Bahçesi'nin yanında yer alan Mustafa Kemal Atatürk Caddesindeki kaldırımda küçük boy çöp kovası bulunmaması vatandaşları zor durumda bırakıyor.

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Foto - CHP zihniyetinden daha aşağısı beklenemez! Belediye sınıfta kaldı

Millet Bahçesi ile Öğretmenler Bulvarı'nın kesişiminden başlayan ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadara uzanan yaklaşık 700 metrelik geniş kaldırımda insanların oturabileceği birkaç tane bankın dışında sadece geri dönüşüm konteyneri bulunuyor. Vatandaşların yiyecek içecek tükettiği zaman çöplerini atacak çöp kutusunun bulunmaması ise önemli bir eksiklik olarak yorumlanıyor. Şehrin en işlek noktalarından biri olan caddenin kaldırımını kullanan vatandaşlar, çöplerini yerlere atmak da istemezken birkaç metre arayla çöp kutularının koyulmasını talep ediyor. Çöp kutularının koyulması için yeterli alanın da olduğunu belirten bazı vatandaşlar da atıkları uzak yerlerde bulunan çöp kutularına kadar elinde tutmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

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