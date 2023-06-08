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CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

2023-06-08 07:32:22
CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimden de yenilgiyle ayrıldı. Yaşananlar sonrasında parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Bugün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

#2
Foto - CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

"EKREM İMAMOĞLU CHP'YE OPERASYON ÇEKİYOR" Yaşananlar CHP tarafından fonlanan Tele 1'de masaya yatırıldı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söyledi. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuştu. "Sadece kişilerin değiştirilmesi üzerinden bir tartışma yapılamaz." diyerek sözlerini sürdüren Yanardağ, "CHP tarihinde hiç olmadığı kadar sağa savruldu, kendi köklerinden uzaklaştı. Sağa açılarak güç kazanacağını sandı, olmadı." diye konuştu.

#3
Foto - CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

Merdan Yanardağ'dan İmamoğlu'na: Kişiliksiz Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam eden Yanardağ, "Nasıl bir dış politika, ekonomi politikası izleyeceksiniz? Özelleştirmeye karşı mısınız? Halkçılıktan, laiklikten yana mısınız? Cumhuriyetin kurumlarını savunacak mısınız? Yoksa 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız." ifadelerini kullandı.

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