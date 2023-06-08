CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı

"EKREM İMAMOĞLU CHP'YE OPERASYON ÇEKİYOR" Yaşananlar CHP tarafından fonlanan Tele 1'de masaya yatırıldı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun CHP'yi daha da sağa çekmek için operasyon yürüttüğünü söyledi. "Ekrem İmamoğlu erken bir genel başkanlık yarışını başlatmış görünüyor." diyen Yanardağ, "Ben de buna talibim dediğiniz zaman ben daha yakışıklıyım daha gencim dersiniz bunların ikisi de tartışmalıdır ayrıca, kim genç kim yakışıklı belli olmaz. Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." şeklinde konuştu. "Sadece kişilerin değiştirilmesi üzerinden bir tartışma yapılamaz." diyerek sözlerini sürdüren Yanardağ, "CHP tarihinde hiç olmadığı kadar sağa savruldu, kendi köklerinden uzaklaştı. Sağa açılarak güç kazanacağını sandı, olmadı." diye konuştu.