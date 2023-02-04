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CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

2023-02-04 10:42:37
CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı koalisyonda, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

#1
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

Geçtiğimiz günlerde yayımladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek vaatlerde bulunan ortaklar, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı kavgası üzerinden sert ifadeler kullanıyor.

#2
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

MERAL AKŞENER: BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ - Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla olay bir göndermede bulundu. Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

#3
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E PANKARTLI GÖNDERME - Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için önce Saraçhane şovuna girişmiş daha sonra ülkenin dört bir yanına pankart astırmıştı. İmamoğlu ile Akşener'in pankart oyununa bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'misilleme' yöntemiyle karşılık verdi. ılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine, "Ben Kemal. Geliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir pankart astırdı. Yaşananlar sonrası İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Akşener'in kurmayları, CHP tarafından "13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacak" iddialarını gölgeye düşürecek çıkışlarda bulunuyor.

#4
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

İYİ PARTİLİ KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR - İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine tepki gösterdi.

#5
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

Bununla da yetinmeyen Karakış, "Kemal Bey'in adaylığına AK Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?" dedi.

#7
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

"İYİ PARTİ SAYGISIZILIĞI KURUMSAL BİR HAL GETİRDİ" - Karakış'ın tartışmalara neden olan paylaşımına CHP'den cevap gecikmedi.

#8
Foto - CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Karakış'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu seçim kaybedilirse, İYİ PARTİ'li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli." dedi.

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