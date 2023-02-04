CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E PANKARTLI GÖNDERME - Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için önce Saraçhane şovuna girişmiş daha sonra ülkenin dört bir yanına pankart astırmıştı. İmamoğlu ile Akşener'in pankart oyununa bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'misilleme' yöntemiyle karşılık verdi. ılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine, "Ben Kemal. Geliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir pankart astırdı. Yaşananlar sonrası İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Akşener'in kurmayları, CHP tarafından "13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacak" iddialarını gölgeye düşürecek çıkışlarda bulunuyor.