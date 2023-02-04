CHP ve İYİ Parti arasında büyük kavga: Saygısızlığı kurumsal hale getirdiler

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Karakış'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu seçim kaybedilirse, İYİ PARTİ'li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli." dedi.