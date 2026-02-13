Düşmanlık etmenin bir işe yaramadığını anladılar! Olay itiraf geldi: Türkiye bizim için vazgeçilmez

Ziyaretin ikili ekonomik ilişkileri artırmayı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu" vurgulandı. Açıklamada, Fransa'nın, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dinamik yakalamak istediğine dikkati çekilirken, "Nicolas Forissier'nin seyahatinin arkasında diplomatik ve ekonomik dinamiği yeniden canlandırma isteği yatıyor." denildi. Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 23,8 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye piyasasında faaliyet gösteren yüzlerce Fransız firmada en az 143 bin kişinin çalıştığı aktarıldı.