Düşmanlık etmenin bir işe yaramadığını anladılar! Olay itiraf geldi: Türkiye bizim için vazgeçilmez

Açıklamada, Fransız firmalarının gelecek 3 yılda Türkiye'ye ek 5 milyar avro yatırım yapabileceği, Forissier'nin Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşeceği bildirildi. Fransız bakanın Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına da katılacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretle iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirmek istendiği vurgulandı. Açıklamada, Fransa'nın karbonsuzlaşmayla ilgili tüm meseleleri Türkiye ile görüşmek istediği kaydedildi.