2023-02-08 12:31:27 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal
Türkiye deprem felaketini yaşarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına tepki yağıyor.
Türkiye deprem felaketini yaşarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına tepki yağıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.
Türkiye felaketi yaşarken devlet ve millet el ele vererek depremzede vatandaşlar için seferber oldu.
85 milyon depremin yıkıcı olduğu 10 ilimize yardım için el ele verdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN TAVRINA TEPKİ - Büyük acı yaşayan Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrına tepki yağdı.
Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan CHP lideri, "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu zor dönemde böyle bir çıkış yapması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, "bir işin ucundan tutmayacaksan bari en azından sus" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerini dile getirdi.
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