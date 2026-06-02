CHP grup toplantısı olay olacak! TBMM onaylayınca, Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i dumura uğratacak hamleyi yaptı
TBMM Başkanlığı, CHP'nin grup toplantısına ilişkin başvuruyu değerlendirerek Özgür Özel'in toplantıyı gerçekleştirmesine izin verdi. Kararın ardından CHP Grup Toplantısı, TBMM'nin resmi haftalık programına eklendi ve yarın saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda yapılacağı duyuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesini tanımadığını belirterek Meclis Başkanlığı’na resmi yazı gönderdi.