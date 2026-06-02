CHP grup toplantısı olay olacak! TBMM onaylayınca, Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i dumura uğratacak hamleyi yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TBMM Başkanlığı, CHP'nin grup toplantısına ilişkin başvuruyu değerlendirerek Özgür Özel'in toplantıyı gerçekleştirmesine izin verdi. Kararın ardından CHP Grup Toplantısı, TBMM'nin resmi haftalık programına eklendi ve yarın saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda yapılacağı duyuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesini tanımadığını belirterek Meclis Başkanlığı’na resmi yazı gönderdi.

CHP'de bugün grup toplantısı krizi yaşanıyor. TBMM Başkanlığı grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından TBMM'de CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendirdi. TBMM Başkanlığı, Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi.

Alınan kararın ardından CHP’nin toplantısı, TBMM’nin resmi internet sitesindeki haftalık programa eklendi. Buna göre CHP Meclis Grup Toplantısı, yarın saat 13.30’da TBMM Büyük Grup Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM grup toplantısına izin çıkınca karşı hamlede bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in 95 milletvekilinin oyuyla CHP Grup Başkanı seçilmesini tanımadığını belirterek Meclis Başkanlığı’na resmi yazı gönderdi. Özel'in bugünkü grup konuşmasını engelleme hamlesi olarak yorumlanan bu gelişme sonrası, gözler TBMM kürsüsünde yaşanacak tarihi karşılaşmaya çevrildi.

Yorumlar

Deli İbo

Bunların hepsi birbirinden cambaz, bakalım ipin üzerinde kim kalacak.

Dokunulmazlık hangi durumda kaldırılır?

Rüşvet, hırsızlık, Zimmet, İrtikap, dolandırıcılık, terör iltisak ve irtibatı vb tüm hukuksuz hıyanete karışanların, bırakın siyaseti herhangi dernek vakıf vb stk yönetimlerinde dahi görev alması hukuki yolla yasaklanıyor bildiğimiz kadarıyla!!!
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23