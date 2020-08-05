CHP buraya ancak 'takoz' olur! Resmen başladı

Konya Şehir Hastanesi'nin "temiz hastane" olarak hizmet vereceğini vurgulayan Koç, koronavirüs hastalarının şehirdeki diğer hastanelerde tedavi edildiğini belirtti. Koç, Konya'da hastanelerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede 'mağdur oldu, yatırılmadı' diye bir şey duymadım. Bizzat acil servisleri gezdim." diye konuştu. Konya'da salgın sürecinin iyi yönetildiğini belirten Koç, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızdan ricamız; maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkat etmeliyiz. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse, yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Şu anda yatak sorunumuz, yoğun bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi götürüyoruz. Şehir Hastanemizi o nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse inşallah diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir."