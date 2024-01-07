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Teknoloji-Bilişim
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ChatGPT'nin başı davalarla dertte

2024-01-07 03:48:26
ChatGPT'nin başı davalarla dertte

OpenAI ve Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT'ye yeni bir dava daha açıldı.

#1
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

Yapay zeka eğitimleri son zamanların tartışılan konusu haline geldi. Birçok araştırmacı, gazeteci ve yazar; GPT gibi dil modellerinin eğitilmesinde kendi içeriklerinin ihlal edildiğini düşünüyor.

#2
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

Son olarak OpenAI ve Microsoft için açılan dava, ChatGPT’nin eğitilme sürecini ele alıyor.

#3
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

İki yazar, telif hakkıyla korunan eserlerinin yapay zeka modeli eğitiminde kullanıldığını iddia etti. Bu kapsamda OpenAI ve Microsoft’a karşı yapay zeka davası açtıklarını duyurdu. Şirketlerin, telif hakkı ihlali yaptığı belirtildi.

#4
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

Nicholas Basbanes ve Nicholas Gage, kitaplarındaki bazı araştırmaların OpenAI tarafından GPT modelini eğitmek için kullanıldığını bildirdi. Dava dilekçesine göre OpenAI ve Microsoft, yapay zeka sistemlerinde telif hakkıyla korunan materyalleri izinsiz kullandı.

#5
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

Amerikalı yazarlar dava kapsamında iki şirketten tazminat talebinde bulunuyor. Kitaplardaki fikri mülkiyetin “milyarlarca dolarlık bir endüstriye kaynak olmasının önemine” dikkat çektiler. Ancak GPT eğitiminin, büyük şirketler için kötüye örnek olduğunu söylediler.

#6
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

Daha önce birçok kez telif hakkına dayanan araştırmaların ChatGPT gibi dil modellerinde kullanıldığı görülmüştü. Davanın kabul edilmesi halinde diğer yazarlar da benzer bir şikayette bulunabilir. Bu da yazarların ayaklanmasına yol açabilir.

#7
Foto - ChatGPT'nin başı davalarla dertte

OpenAI ve Microsoft ise davada ileri sürülen iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Daha önce komedyen Sarah Silverman ve yazar George R.R. Martin de yapay zekanın “yaratıcı” olması için kendi içeriklerinin kullanıldığını iddia etmişti.

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