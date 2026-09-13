Kahramanmaraş'ta kuyu faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ta temizlik maksadıyla su kuyusuna giren 2 kişi, sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ta temizlik maksadıyla su kuyusuna giren 2 kişi, sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Kırsal Kuzucak Mahallesi'nde Mehmet Tekin (37) ile Gurbet Esenceli (52), temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİRİKEN GAZDAN ZEHİRLENDİLER Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, Tekin ve Esenceli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuyuda biriken gazdan etkilenerek zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, ekiplerce kuyudan çıkarıldı.
Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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