Cezayir'den 'Libya' adımı!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Libya’ya seçimlerin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması çağrısını yineleyerek, "Çünkü deneyimler, koşullar ve çıkarlar değiştiğinde diğer çözümlerin başarısız olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullanmıştı. Ülkesinin Libya'da meşru hükümetin yanında olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmayan hiçbir değişikliği de kabul etmeyeceğiz." diye konuşmuştu.