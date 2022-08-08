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Dünya
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Cezayir'den 'Libya' adımı!

2022-08-08 23:55:12
Cezayir'den 'Libya' adımı!

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın yaklaşık 4 yıldır boş olan Cezayir Büyükelçiliği görevine Salih Muhammed Bekda’yı atadığını duyurdu.

#1
Foto - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın Cezayir’e olağanüstü ve tam yetkili olarak büyükelçi atadığı Bekda’nın Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra’ya güven mektubu sunduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın Cezayir’e olağanüstü ve tam yetkili olarak büyükelçi atadığı Bekda’nın Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra’ya güven mektubu sunduğu belirtildi.

#2
Foto - Açıklamada, Lamamra ile Bekda arasında gerçekleşen görüşmede, Libya'daki siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Öte yandan Bekda'nın da, “bu hassas koşullarda Libya'nın yanında oldukları için Cezayir makamlarına teşekkür ve şükranlarını ifade ettiği” aktarıldı.

Açıklamada, Lamamra ile Bekda arasında gerçekleşen görüşmede, Libya'daki siyasi ve güvenlik alanında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Öte yandan Bekda'nın da, “bu hassas koşullarda Libya'nın yanında oldukları için Cezayir makamlarına teşekkür ve şükranlarını ifade ettiği” aktarıldı.

#3
Foto - Libya’nın Cezayir’e sınır Gat kenti milletvekili olan Bekda, yaklaşık 4 yıl önce bilinmeyen gerekçelerle ülkesine dönen Büyükelçi Muhammed Muhtar Mazin’in yerine Abdulhamid Dibeybe hükümetince Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Cezayir, Ekim 2021’de eski Meclis Başkanı Süleyman Şenin’i Libya’ya olağanüstü büyükelçi olarak atamıştı.

Libya’nın Cezayir’e sınır Gat kenti milletvekili olan Bekda, yaklaşık 4 yıl önce bilinmeyen gerekçelerle ülkesine dönen Büyükelçi Muhammed Muhtar Mazin’in yerine Abdulhamid Dibeybe hükümetince Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Cezayir, Ekim 2021’de eski Meclis Başkanı Süleyman Şenin’i Libya’ya olağanüstü büyükelçi olarak atamıştı.

#4
Foto - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Libya’ya seçimlerin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması çağrısını yineleyerek,

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Libya’ya seçimlerin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması çağrısını yineleyerek, "Çünkü deneyimler, koşullar ve çıkarlar değiştiğinde diğer çözümlerin başarısız olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullanmıştı. Ülkesinin Libya'da meşru hükümetin yanında olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmayan hiçbir değişikliği de kabul etmeyeceğiz." diye konuşmuştu.

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