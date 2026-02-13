Cezaevinde tutulan İmran Han’dan kötü haber
İzlediği Türkiye dostu siyasetle tanınan ancak çeşitli bahanelerle hapse atılan emperyalizm karşıtı eski Pakistan Başbakanı İmran Han, cezaevinde bir gözünü kaybetti.
Avukatı ve ailesi, Pakistan'ın cezaevindeki eski başbakanı İmran Han'ın sağ gözündeki görme yetisini büyük oranda kaybettiğini ve sağlık durumuyla ilgili yeni endişelerin ortaya çıktığını söyledi.
İmran Han 2023 yılından bu yana cezaevinde tutuluyor. Avukatı Selman Safdar bu hafta Han'ı ziyaret etti ve daha sonra Pakistan'ın baş yargıcına ve Yüksek Mahkeme'ye endişelerini detaylandıran ve müvekkili için tedavi talep eden bir rapor sundu.
Perşembe günü İslamabad'da bir basın toplantısı düzenleyen Safdar, "Bir gözü sadece yüzde 15 görüyor" dedi.
MepaNews'in aktardığına göre, Han'ın gözlerinde sürekli yaşarma olduğunu belirten Safdar, Han'ın ayrıca sürekli tahriş ve görme sorunlarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Han'ın oğlu Kasım Han, babasının durumunun "tutukluluğu sırasındaki tıbbi ihmalin ve hapishanede uygun tedavinin kasıtlı olarak reddedilmesinin sonucu olduğunu" söyledi.
Kasım Han Perşembe günü yaptığı açıklamada "Sorumluluk tamamen iktidardaki rejime, ordu komutanına ve bu zulmü mümkün kılan kuklalara aittir" dedi. 2018 yılında başbakan seçilen İmran Han, 2022 yılında meclisteki bir oylamayla görevden alındı. 2023 yılında ise çeşitli suçlamalarla hapse atıldı. Han iki yıldır cezaevinde tutuluyor.
