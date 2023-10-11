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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

2023-10-11 12:31:11
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ONAYLADI: Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan Bursa Stratejik Gürültü Haritalarına göre Gürültü Eylem Planı tamamlandı. Plan çerçevesinde yoğun gürültü kaynağı 69 noktada gürültü azaltımına yönelik adımlar atılacak, belirlenen 8 sessiz nokta ise korunmaya çalışılacak. Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Çınar Çevre Laboratuvarı arasında 2021 yılının Ağustos ayında imzalanan sözleşme ile başlayan çalışmalar çerçevesinde Bursa’nın Stratejik Gürültü Haritaları hazırlandı. Özellikle hastane, okul, konut gibi hassas alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruziyetinin değerlendirildiği Stratejik Gürültü Haritaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Çalışmaya ilçe belediyeleri, üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Gürültü kaynağı olarak 550 kilometre, karayolu, 47.2 kilometre mevcut, 11.7 kilometre planlanan demiryolu, 300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapıldı. Bu verilen ışığında yapılan modelleme çalışmaları ile haritalar oluşturuldu. Gürültü Haritaların bakanlık tarafından onaylanmasının ardından başlayan eylem planı hazırlıkları da tamamlandı.

#1
Foto - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

GÜRÜLTÜ AZALTIMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: Bursa Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları kapanış toplantısı, tüm proje paydaşlarının katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Kontrol Şube Müdürü Esra Eser, gürültünün toplum üzerindeki etkilerini minimize etmek adına akustik iyileştirmeler yapılmadan önce gürültü noktalarının tespit edilmesi gerektiğini hatırlattı. Hazırladıkları gürültü haritalarının, çevre düzeni planları hazırlanırken önemli bir altlık oluşturacağını kaydeden Eser, “Herhangi bir noktadaki gürültü seviyesi hakkında kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız. Eylem planlarında ise gürültü sorunu tespit edilen bölgelerde gürültü azaltımı yöntemleriyle sorunu en aza indirmeye çalışacağız” dedi.

#2
Foto - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

69 KRİTİK NOKTA SEÇİLDİ: Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş Akustik Uzmanı Seçil Köşü de çalışmada gürültü alanlarının belirlendiğini, gürültüyü azaltmaya yönelim modelleme ve senaryolar geliştirdiklerini, anket çalışması ile halkın da görüşlerini alarak hazırladıkları raporun bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Sıcak nokta olarak nitelenen 69 yoğun gürültü kaynağı tespit edildiğini ifade eden Köşü, “Bu noktaların 43’ü karayolu, 10’u sanayi, 11’i eğlence ve 5’i de demiryolu kaynaklı. Buralarda gürültüyü önlemeye yönelik modelle çalışmaları yaptık. Teknik sonuçlara göre de bazı eylem planları belirledik. Örneğin sıcak noktalardan biri olan Gezbe - Orhangazi - İzmir Otoyolu K40 bölgesinde oldukça yüksek araç geçişleri oluyor. Burada hız azaltımı, asfalt yapısının değiştirilmesi ve gürültü bariyeri gibi 3 farklı önlemi test ettik. Buna göre hız azaltımı yöntemiyle gürültünün yüzde 32 azalacağını, asfalt yapısını değiştirerek yüzde 42 oranında azalacağını ve 1600 metrekarelik gürültü bariyeri uygulamasıyla da yüzde 48’lik bir azalma olacağını belirledik. Kritik 69 noktada uygulanması önerilen farklı yöntemler sunduk” dedi.

#3
Foto - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EN SESSİZ: Çalışmada yoğun gürültü kaynaklarının tespiti ve gürültü azaltım yöntemlerinin belirlenmesinin yanında Bursa’nın ‘en sessiz’ 8 noktasını da belirlediklerini dile getiren Köşü, bu noktaların da gürültü oluşturacak etmenlerden korunması gerektiğinin altını çizdi. Hazırlanan rapordu Bursa’nın en sessiz yerinin ise 520 hektar alana sahip Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü olduğu belirtildi. Sırasıyla Teleferik alanı, Mudanya Ormanlık Bölgesi, Çeltik ve Çukurca mahallelerindeki 360 hektarlık alan, Cephanelik Parkı, Orhangazi Devlet Hastanesi, Balaban Mesire Alanı ve Umurbey Mahallesi de Bursa’nın en sessiz noktaları oldu.

#4
Foto - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

HEDEF YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ: Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da çevre ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Çevre dendiğinde akla ilk olarak hava, su ve toprağın geldiğini hatırlatan Cindoruk, “Ancak son yıllarda gürültü kirliliği de ruh beden sağlığını çok olumsuz etkileyen önemli bir çevresel faktör olarak öne çıkıyor. Bazen bir saatin tik-tak sesi bile sinirimizi bozabiliyor, bizi rahatsız ediyor. Bakanlıktan aldığımız yetkiyle denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında ilgili kamu kurumları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve STK’ların da katılımıyla çevresel gürültü haritalarının hazırlanması ve eylem planlarının geliştirilmesi çalışmasını tamamladık. Bundan sonraki süreçte hem gürültü yoğunluğunu azaltmak hem de sessiz alanların korunmasına yönelik yine proje paydaşlarımızla önemli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu işbirliğinin artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

#5
Foto - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da gürültü kirliliğinin son yıllarda önemli bir sorun haline gelmeye başladığını, bu tür çalıştayların sorunun çözümü noktasında rehber olacağını vurguladı.

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