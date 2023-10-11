Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı: Bursa'nın sesi kısılıyor

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ONAYLADI: Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan Bursa Stratejik Gürültü Haritalarına göre Gürültü Eylem Planı tamamlandı. Plan çerçevesinde yoğun gürültü kaynağı 69 noktada gürültü azaltımına yönelik adımlar atılacak, belirlenen 8 sessiz nokta ise korunmaya çalışılacak. Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Çınar Çevre Laboratuvarı arasında 2021 yılının Ağustos ayında imzalanan sözleşme ile başlayan çalışmalar çerçevesinde Bursa’nın Stratejik Gürültü Haritaları hazırlandı. Özellikle hastane, okul, konut gibi hassas alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruziyetinin değerlendirildiği Stratejik Gürültü Haritaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Çalışmaya ilçe belediyeleri, üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Gürültü kaynağı olarak 550 kilometre, karayolu, 47.2 kilometre mevcut, 11.7 kilometre planlanan demiryolu, 300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapıldı. Bu verilen ışığında yapılan modelleme çalışmaları ile haritalar oluşturuldu. Gürültü Haritaların bakanlık tarafından onaylanmasının ardından başlayan eylem planı hazırlıkları da tamamlandı.