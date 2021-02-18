  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Çevik Kuvvet aracına çarptı! Feci kaza

2021-02-18 09:04:50
Çevik Kuvvet aracına çarptı! Feci kaza

İstanbul'daki olay, saat 07:30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, 34 DBK 123 plakalı ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 34 DBK 123 plakalı ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı.

#2
Foto - Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

#4
Foto - Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü.

Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma
Gündem

Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma

Canlı yayında Gürkan Hacır'ın terörist Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Mustafa Kartoğlu, "Goy goy yapm..
Gündem

"Oğlunuz size hakkını helal etmeyecek" diyen CHP'ye şehit annesinden tokat gibi cevap!

Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla görüşme isteğine karşı "Kılıçdaroğlu..
ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz
Dünya

ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz

Rusya, ABD’nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz
Gündem

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamal..
ABD'den intikam açıklaması
Dünya

ABD'den intikam açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen roketli saldırıların karşılıksız ..
Emekli Hava-Pilot Korgeneral Karakuş detayı verdi! Yeni 2 hedef… Sadece PKK yok
Gündem

Emekli Hava-Pilot Korgeneral Karakuş detayı verdi! Yeni 2 hedef… Sadece PKK yok

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'yı terör örgütü PKK'ya dar etti. Örgüte vurulan ağır darbe sonrası gözler Sincar v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay