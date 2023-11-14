Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Şarj cihazında bu tehlikeye dikkat

Gevşek bağlantı en sinsi ve yaygın yangın sebebi! Elektrik kablolarının kullanımında iletkenin yetersiz kesit alanının da yangın sebebi olduğunu anlatan Dr. Rüştü Uçan, şunları ifade etti: “Çekilecek güce göre yeterli iletken kalınlığında kablo seçilmeli. Ayrıca kablolar bir halının altından geçirildiklerinde veya tambura sarılı olarak kullanıldıklarında yeterli soğuyamazlar, ısınıp yangın çıkarırlar. Tüm bağlantı noktaları sıkı olmalı. Gevşek bağlantı en sinsi ve yaygın yangın sebebidir. Tüm bağlantılar periyodik kontrol edilmeli, gevşemeye başlayan bağlantılar sıkılaştırılmalı. Özellikle fiş-priz bağlantılarında bu gevşek bağlantılar çok yaygın yangın sebebidir. Bu bağlantılarda ısınma varsa, koku üremeye başlamışsa derhal kullanım dışı bırakılmalı, gevşek bağlantı problemi giderildikten sonra kullanıma devam edilmeli.”