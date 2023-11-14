2023-11-14 14:51:33 Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Şarj cihazında bu tehlikeye dikkat
Uzmanlar, prize takılı şarj aletlerinin yanma ve yangına sebebiyet vermesinde orijinal şarj cihazı tercih edilmemesinin etkili olduğunu belirtiyor. Şarj cihazı yangınlarında yüksek ortam sıcaklığı ve gevşek bağlantıların da tetikleyici olduğunu ifade eden uzmanlar, aşırı ısınma varsa cihazların kullanım dışı bırakılması gerektiğinin altını çiziyor. Yüksek gerilim oluşumları da yine yangının çıkma nedenleri arasında bulunuyor…